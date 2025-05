Gazzelle è tornato a sorpresa con un nuovo brano: “Stupido”

Con l’album uscito a gennaio, "Indi", Gazzelle è tornato alle sue origini. "C'è la mia vita dentro", ha scritto il cantautore romano su Instagram, annunciando l'uscita del nuovo progetto musicale. Lui che è tra gli artisti, che, quasi dieci anni fa, hanno maggiormente contribuito alla nascita di un genere e di un movimento di rottura. Col tempo l'artista è riuscito a seguirne le evoluzioni, ad anticiparle e con questo nuovo disco non guarda a bei tempi andati ma torna semplicemente a casa. Come dopo un lungo viaggio, il rientro porta con sé sempre nuove esperienze, che in qualche modo arricchiscono e aggiungono qualcosa in più al nostro bagaglio, così è “Indi” un disco cantautorale nel senso più vero del termine. Grazie alla sua scrittura, semplice ma pregna di vita, che racchiude dentro di sé tutti gli elementi che hanno da sempre caratterizzato la musica di Gazzelle, questa volta fa un ulteriore passo in avanti verso qualcosa di straordinario.Un album dalla poetica disarmante da sempre cifra stilistica dell’artista, destinato a restare a lungo nel tempo e che segna il grande ritorno di Gazelle a due anni da “Dentro".