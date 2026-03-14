Non solo street art: gli artisti senza volto - Banksy è soltanto l’esempio più famoso di una tradizione molto più ampia. In diversi ambiti creativi, dall’editoria alla musica, alcuni autori hanno scelto di nascondere il proprio volto per lasciare parlare soltanto il lavoro.Nel mondo della letteratura, uno dei casi più celebri è quello di Elena Ferrante. L’autrice (anche se in molti credono sia un autore) della saga de L'amica geniale è diventata un fenomeno mondiale senza mai comparire in pubblico. Interviste scritte, nessuna fotografia ufficiale e una sola regola: i libri devono essere giudicati senza l’interferenza della vita privata. Un’altra figura letteraria che ha fatto dell’assenza una scelta quasi radicale è Thomas Pynchon, autore di romanzi influenti come Gravity's Rainbow, da decenni lontano dai riflettori e rarissimo nelle apparizioni pubbliche. Anche la musica ha conosciuto artisti che hanno giocato con l’anonimato. Il produttore britannico Burial ha pubblicato per anni dischi fondamentali per la scena elettronica londinese senza rivelare la propria identità, alimentando speculazioni tra i fan. In Italia, il cantante Liberato ha costruito un intero immaginario musicale e visivo mantenendo il mistero sulla propria identità, fin dal successo del brano Nove Maggio. A questa costellazione di artisti invisibili si aggiungono anche figure meno convenzionali, come Tony Pitony, che ha scelto di lavorare lontano dall’esposizione mediatica, utilizzando pseudonimi e identità fluide come parte del proprio progetto creativo. In questi casi l’anonimato non è solo una difesa della privacy, ma diventa un elemento del linguaggio artistico stesso: l’autore scompare e resta soltanto l’opera.