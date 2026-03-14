Da Banksy a Elena Ferrante: il fascino degli artisti che scelgono di restare anonimi
Il caso dello street artist riaccende l’attenzione sugli autori che preferiscono sparire dietro le proprie opere: dalla narrativa alla musica, il mistero diventa parte della creazione artistica e trasforma i protagonisti in miti senza tempo
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In un’epoca in cui la visibilità sembra essere la condizione naturale della fama, tra social network, interviste e biografie sempre più dettagliate, scegliere l'anonimato diventa sempre più complicato e, al tempo stesso, affascinante. Uno dei casi più emblematici questa scelta è quello di Banksy. Per oltre vent’anni il mondo dell’arte ha convissuto con un paradosso affascinante: uno degli artisti più famosi e influenti del pianeta era anche uno dei più invisibili. Il suo nome è diventato sinonimo di mistero, ma anche di un nuovo modo di intendere la celebrità nell’arte contemporanea. Ma la possibile rivelazione dell’identità non è soltanto un fatto di cronaca culturale e accende una domanda più ampia: perché tanti artisti scelgono ancora l’anonimato?
L'identità di Banksy - Una recente inchiesta giornalistica ha sostenuto di aver identificato l’artista come Robin Gunningham, originario di Bristol, ipotesi che circola da anni ma che ora sarebbe stata rafforzata da testimonianze, documenti e ricostruzioni dei movimenti dell’artista. Da oltre vent’anni il celebre artista britannico riempie muri di mezzo mondo con immagini ironiche e politiche, trasformando la street art in un fenomeno globale. Ma forse la domanda più interessante non è chi sia Banksy, bensì perché il mistero continui ad affascinarci così tanto.
Il potere dell’artista invisibile - L’anonimato ha sempre avuto un potere particolare nella storia dell’arte. Quando l’autore scompare, l’opera sembra guadagnare una dimensione diversa: diventa più universale, meno legata alla biografia di chi l’ha creata. Nel caso di Banksy questo meccanismo è evidente. Le sue opere, sempre con messaggi potenti (bambini con palloncini, soldati che dipingono simboli di pace, topi ribelli che invadono le città) appaiono all’improvviso sui muri di Londra, New York o Gaza. L’assenza dell’autore trasforma ogni apparizione in un piccolo evento: non solo un’opera, ma anche una storia da raccontare. E il mistero diventa parte dell’opera stessa.
Non solo street art: gli artisti senza volto - Banksy è soltanto l’esempio più famoso di una tradizione molto più ampia. In diversi ambiti creativi, dall’editoria alla musica, alcuni autori hanno scelto di nascondere il proprio volto per lasciare parlare soltanto il lavoro.Nel mondo della letteratura, uno dei casi più celebri è quello di Elena Ferrante. L’autrice (anche se in molti credono sia un autore) della saga de L'amica geniale è diventata un fenomeno mondiale senza mai comparire in pubblico. Interviste scritte, nessuna fotografia ufficiale e una sola regola: i libri devono essere giudicati senza l’interferenza della vita privata. Un’altra figura letteraria che ha fatto dell’assenza una scelta quasi radicale è Thomas Pynchon, autore di romanzi influenti come Gravity's Rainbow, da decenni lontano dai riflettori e rarissimo nelle apparizioni pubbliche. Anche la musica ha conosciuto artisti che hanno giocato con l’anonimato. Il produttore britannico Burial ha pubblicato per anni dischi fondamentali per la scena elettronica londinese senza rivelare la propria identità, alimentando speculazioni tra i fan. In Italia, il cantante Liberato ha costruito un intero immaginario musicale e visivo mantenendo il mistero sulla propria identità, fin dal successo del brano Nove Maggio. A questa costellazione di artisti invisibili si aggiungono anche figure meno convenzionali, come Tony Pitony, che ha scelto di lavorare lontano dall’esposizione mediatica, utilizzando pseudonimi e identità fluide come parte del proprio progetto creativo. In questi casi l’anonimato non è solo una difesa della privacy, ma diventa un elemento del linguaggio artistico stesso: l’autore scompare e resta soltanto l’opera.
L’artista si trasforma in mito - Il successo degli artisti anonimi racconta qualcosa anche del nostro tempo. Viviamo in un’epoca in cui la visibilità è costante: la vita degli artisti è spesso raccontata nei dettagli, tra social network e interviste. In questo contesto, la scelta di sparire diventa quasi un gesto artistico. Non mostrare il volto significa sottrarsi al meccanismo della celebrità e riportare l’attenzione su ciò che conta davvero: l’opera. Forse è proprio questo il segreto del fascino dell’anonimato. Quando l’artista decide di restare nell’ombra, l’immaginazione del pubblico riempie il vuoto. E a quel punto non esiste più soltanto un autore, ma un mito.