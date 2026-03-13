Il nome c'è, l'anagrafica pure, il soggetto no. Secondo un'indagine di Reuters, ci sarebbe un certo Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol, dietro ai graffiti più famosi al mondo che portano la firma di Banksy. Peccato che, nel frattempo, quell'uomo ha cambiato legalmente nome ed è diventato David Jones, uno dei nomi più comuni del Regno Unito, nonché nome di battesimo di David Bowie (il cui alter ego, Ziggy Stardust, ispirò il ritratto di Banksy della Regina Elisabetta). Gunningham, di cui sa anche che ha frequentato la Bristol Cathedral School - dove si divertiva a creare strisce a fumetti e dove ricevette anche un premio per le sue opere d'arte -, era stato già identificato nel luglio 2008 dal The Mail on Sunday.