Storia di Congo, lo scimpanzé artista: alcune sue opere valgono fino a 25mila dollari

Qualche anno fa fecero molto discutere le "Bored Apes", disegni di scimmie che arrivarono a valere centinaia di migliaia di dollari senza una apparente ragione, almeno per chi non aveva famigliarità con il mondo degli NFT. Le "scimmie annoiate" divennero presto uno status symbol, e tanti vip come Neymar o Paris Hilton decisero di investire in questi speciali fumetti cui venivano allegati certificati di autenticità digitale, perfetti per garantire la proprietà di determinati oggetti e renderli unici (gli NFT, appunto). Dopo il grande entusiasmo iniziale, tuttavia, la bolla finì per sgonfiarsi presto senza portare a chi ci aveva scommesso i dividendi sperati. Le celebrities avrebbero fatto bene a investire su altre opere d'arte più "tradizionali" in cui apparivano gli scimpanzé o magari impiegare i loro soldi per acquistare i quadri di Congo, il primate pittore. Un'artista sempre più amato e quotato tra gli appassionati, pronti a pagare fino a 25mila dollari per una sua singola opera.