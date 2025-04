Il Dna dei primati non ha più segreti: completata la mappa

È una miniera di informazioni quella portata alla luce da questa ricerca, che ha permesso di individuare più di 3.000 nuove regioni del Dna che si sono evolute rapidamente lungo la linea umana, molte delle quali associate a geni importanti per funzioni complesse come lo sviluppo cerebrale e la vocalizzazione. Sono venuti alla luce anche migliaia di geni finora sconosciuti, anche questi coinvolti nell'evoluzione del cervello umano e diventa possibile stabilire che esseri umani e scimpanzé hanno separato le loro strade evolutive tra 5,5 e 6,3 milioni di anni fa. Non si tratta solo di nuove conoscenze, ma di strumenti che in futuro potrebbero aprire la strada a nuovi studi sulle malattie genetiche e immunitarie, come sui meccanismi evolutivi legati al cervello e al linguaggio umano. Come sottolineano gli autori della ricerca, questa nuova base genomica sarà una risorsa fondamentale per decenni, destinata a rivoluzionare il nostro modo di studiare l'evoluzione.