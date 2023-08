Cina, scoperto fossile di ominide che può riscrivere l'evoluzione umana

Scoperti in Cina i resti fossili di un ominide mai visto prima che potrebbe riscrivere la storia dell'evoluzione umana: vissuto 300mila anni fa, aveva una mandibola dalla morfologia insolita, che gli esperti definiscono come un mosaico di caratteristiche proprie sia dei Denisoviani sia degli Homo sapiens.

I risultati dello studio sono pubblicati su Journal of Human Evolution da un team internazionale che comprende ricercatori della Xi'an Jiaotong University in Cina, dell'Università di York in Gran Bretagna e del Centro nazionale di ricerca sull'evoluzione umana in Spagna.