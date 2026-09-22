L'ex capitano Kirk di "Star Trek" a 95 anni debutta con la sua band heavy metal

La musica non ha età e lo sa bene William Shatner, che a 95 anni ha esordito con la sua band heavy metal, i The *uckers, sul palco del Riot Fest, un festival che si è tenuto nel weekend del 18-20 settembre al Douglas Park di Chicago. "Ho esplorato lo spazio. Ho esplorato il tempo. Ora… sto esplorando la distorsione", ha detto l'ex interprete del Capitano James T. Kirk in "Star Trek" prima della performance, accompagnato dalla band composta da Marcus Nand, Britt Lightning dei Vixen, Phil Soussan e Fred Aching.