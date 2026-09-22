L'ex capitano Kirk di "Star Trek" a 95 anni debutta con la sua band heavy metal
L'attore canadese William Shatner, attore di Star Trek:, si è esibito con i "The *uckers" al Riot Fest di Chicago, interpretando brani inediti e cover di Ozzy Osbourne, Metallica e Judas Priest
La musica non ha età e lo sa bene William Shatner, che a 95 anni ha esordito con la sua band heavy metal, i The *uckers, sul palco del Riot Fest, un festival che si è tenuto nel weekend del 18-20 settembre al Douglas Park di Chicago. "Ho esplorato lo spazio. Ho esplorato il tempo. Ora… sto esplorando la distorsione", ha detto l'ex interprete del Capitano James T. Kirk in "Star Trek" prima della performance, accompagnato dalla band composta da Marcus Nand, Britt Lightning dei Vixen, Phil Soussan e Fred Aching.
I brani che ha portato
Nella scaletta sei brani tra una serie di cover cult del genere: "Crazy Train" di Osbourne, "Enter Sandman" dei Metallica, "The Rage" dei Judas Priest e "Ace of Spades" dei Motörhead, e due canzoni che faranno parte di "What The F Is Heavy Metal?", l'album di Shatner a cui collaborano anche Brian May, Tony Iommi, Rob Halford dei Judas Priest e Dave Lombardo degli Slayer.