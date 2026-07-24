Fiori d'arancio per i Korn: Jonathan Davis sposa Brittany Parisi in una cerimonia intima

"Questo giorno è un capitolo fondamentale della mia vita, caratterizzato da serenità, supporto reciproco e gratitudine", ha dichiarato il leader dei Korn dopo il matrimonio. Sui social, Davis ha dedicato dolci parole alla moglie: "Sarà così per il resto delle nostre viste. Sono così fortunato ad averti". A fargli eco, sempre su Instagram, Brittany: "Ciao! Sono la signora Davis. Volevo solo farvi sapere che ho sposato l'uomo più straordinario che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita, che è anche il mio migliore amico. E ora vivremo felici e contenti per sempre".