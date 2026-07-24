Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante © Instagram
La Valle d'Itria si è trasformata nella cornice di uno dei matrimoni più attesi dell'estate. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno scelto la Puglia per celebrare il loro amore con una cerimonia blindata e ricca di emozioni, iniziata già nelle ore precedenti al fatidico "sì" con un party speciale sulle note di Eros Ramazzotti.
La sorpresa di Donnarumma prima delle nozze sulle note di Ramazzotti
Il portiere della Nazionale e del Manchester City e l'interior designer hanno dato il via ai festeggiamenti con un momento particolarmente romantico. Davanti ad amici e familiari, la coppia ha cantato insieme "Più bella cosa", uno dei brani più celebri di Eros Ramazzotti.
Durante la festa, Donnarumma ha poi sorpreso la futura moglie regalandole un anello tra applausi e commozione. Alessia Elefante, vestita con un completo bianco composto da top e gonna lunga, ha abbracciato il calciatore, anche lui in abito chiaro. Dopo l'emozionante gesto è arrivato anche un lento accompagnato dalla musica di Ramazzotti, dando ufficialmente il via a giorni di celebrazioni.
Le nozze nella Valle d'Itria tra Locorotondo e Fasano
Per il loro matrimonio, Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno scelto uno dei luoghi più suggestivi della Puglia: la Valle d'Itria. La cerimonia religiosa prevista nella chiesa Madre di Locorotondo, mentre il ricevimento è stato organizzato in una prestigiosa masseria in zona Fasano.
L'evento è stato preparato nei minimi dettagli, con un'organizzazione riservata e un piano studiato per garantire la massima discrezione. Mentre il ricorso a una wedding planner e a un catering stellato fanno pensare a un evento tutt'altro che intimo e in tono minore.
Una lista di invitati da calcio mondiale: da Haaland a Guardiola
Nonostante il massimo riserbo mantenuto dalla coppia, il matrimonio ha attirato l'attenzione per la presenza di numerosi volti noti dello sport e dello spettacolo. Tra gli ospiti attesi figurano alcuni protagonisti del calcio internazionale.
In Puglia sono arrivati o sono stati indicati tra i possibili invitati Erling Haaland, compagno di squadra di Donnarumma al Manchester City, e l'allenatore Pep Guardiola. Presenti anche diversi nomi legati al calcio italiano, tra cui Giovanni Malagò, presidente della Figc, Paolo Maldini, Sandro Tonali e Nicolò Barella.
Un gruppo di invitati capace di riunire campioni, dirigenti e protagonisti del mondo sportivo, trasformando la Valle d'Itria in un punto di incontro del calcio mondiale.
Tifosi a caccia di un selfie
L'atmosfera di festa si respira anche tra le stradine del centro storico di Locorotondo, dove tutto è pronto per l'arrivo di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. La cerimonia religiosa è prevista alle 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, già decorata con allestimenti floreali bianchi arricchiti da richiami al rosso. Come spesso accade nei matrimoni, non si esclude un piccolo ritardo nell'arrivo della sposa.
Ad attendere gli sposi non ci sono soltanto amici e parenti, ma anche numerosi curiosi e tifosi. Lungo la passerella predisposta per garantire l'ingresso in sicurezza degli invitati si sono radunati diversi giovani con indosso le maglie dell'Italia e dell'Argentina, nella speranza di riuscire a incontrare alcuni dei grandi campioni attesi alle nozze. C'è chi sogna un selfie con Gianluigi Donnarumma, ma anche chi spera di incrociare Jannik Sinner o perfino Lionel Messi. Resta inoltre possibile che alcuni degli ospiti più attesi raggiungano direttamente Pettolecchia La Residenza, nelle campagne di Fasano, dove si terrà il ricevimento dopo la cerimonia religiosa.
La storia d'amore iniziata nel 2016 ai tempi del Milan
Dietro al matrimonio da copertina c'è una relazione nata molti anni prima. Donnarumma e Alessia Elefante si sono conosciuti nel 2016, quando il portiere di Castellammare di Stabia stava iniziando ad affermarsi con la maglia del Milan e lei muoveva i primi passi nel mondo del design d'interni.
Da allora la coppia ha affrontato insieme le diverse tappe della carriera del calciatore, seguendolo nei trasferimenti prima a Parigi e poi a Manchester. Alessia è rimasta al suo fianco durante gli anni più importanti del percorso professionale di Gigio, condividendo con lui vittorie e momenti difficili. Nel 2024 il loro legame si è arricchito con la nascita del primo figlio, Leo.
La proposta di nozze a Parigi tra candele e petali di rosa
Il matrimonio arriva dopo una proposta romantica avvenuta nel maggio 2026. Donnarumma aveva organizzato per Alessia un momento speciale all'interno di una suite di lusso a Parigi, con candele e petali di rosa a fare da sfondo.
Il calciatore si era inginocchiato davanti alla compagna, immortalando la scena in un video poi condiviso sui social. "Is this real life?", aveva scritto emozionato commentando quel momento. Dopo anni vissuti insieme e una storia costruita lontano dai riflettori, Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno così coronato il loro sogno d'amore con una celebrazione all'insegna dell'eleganza, della famiglia e degli amici più importanti.