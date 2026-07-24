Il calciatore si era inginocchiato davanti alla compagna, immortalando la scena in un video poi condiviso sui social. "Is this real life?", aveva scritto emozionato commentando quel momento. Dopo anni vissuti insieme e una storia costruita lontano dai riflettori, Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno così coronato il loro sogno d'amore con una celebrazione all'insegna dell'eleganza, della famiglia e degli amici più importanti.