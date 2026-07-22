Donnarumma si sposa: c'è la data e anche la location

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e giocatore del Manchester City, convola a nozze. L'azzurro pronuncerà il fatidico sì alla sua fidanzata Alessia Elefante il prossimo 24 luglio a Locorotondo, nel Barese. Le nozze di Donnarumma saranno blindate: la cerimonia si svolgerà prima nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria, per poi festeggiare l'unione in un'antica masseria di Fasano. L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa.
Chi sarà invitato
Parte il totonomi di chi parteciperà ai festeggiamenti. Non sono stati resi i nomi degli invitati al matrimonio, ma non si esclude la partecipazione di alcuni compagni di squadra del portiere ora in forza al Manchester City. I due, che sono genitori del piccolo Leo, parlavano di matrimonio già nel 2024. Sono stati loro stessi a dare la notizia a mezzo social il 2 maggio, con un'emoticon e una didascalia: "Contratto a tempo indeterminato firmato". Gli sposi hanno scelto di condividere con i follower sui loro profili social anche due scatti, con Donnarumma in maglia girocollo bianca e un completo color caffè e con Elefante fasciata in un abito bianco.