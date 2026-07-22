Donnarumma si sposa: c'è la data e anche la location

Parte il totonomi di chi parteciperà ai festeggiamenti. Non sono stati resi i nomi degli invitati al matrimonio, ma non si esclude la partecipazione di alcuni compagni di squadra del portiere ora in forza al Manchester City. I due, che sono genitori del piccolo Leo, parlavano di matrimonio già nel 2024. Sono stati loro stessi a dare la notizia a mezzo social il 2 maggio, con un'emoticon e una didascalia: "Contratto a tempo indeterminato firmato". Gli sposi hanno scelto di condividere con i follower sui loro profili social anche due scatti, con Donnarumma in maglia girocollo bianca e un completo color caffè e con Elefante fasciata in un abito bianco.