Gigio Donnarumma ha ricevuto il sacramento della cresima e come padrino ha scelto il pasticcere Carmine Paoletti che, condividendo alcune immagini della giornata, ha scritto: "Vederti crescere in questo mondo pieno di riflettori ha fatto intravedere un bagliore di luce nelle nostre vite. La tua spontaneità, il tuo sorriso, la tua gentilezza, la tua eleganza ti rende una persona unica, speciale e ineguagliabile… Dentro di te hai la forza dei vincitori e il coraggio di un leone. Sono le persone come te che, grazie alla loro sincerità, l’onestà e il senso di giustizia che tu porti nel cuore, renderanno il nostro mondo un posto migliore… Se tu lo vorrai, non mancherò ad essere la tua spalla per consolarti o anche il tuo amico per sfogarti… La tua meravigliosa famiglia ti accompagnerà in questa avventura che si chiama vita… Con il cuore colmo di lacrime di gioia ti abbraccio caro Gigio, cresci ma resta sempre nel cuore come sei tu: unico e speciale!".