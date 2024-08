Alessia Elefante e Gigio Donnarumma hanno voluto un calco del pancione per ricordare il periodo della gravidanza. La coppia si è rivolta all'artista Marcella Loffredo che ha realizzato l’impronta con garze e gesso. L’opera è stata fatta a bordo piscina nella villa a Porto Cervo dove Alessia e Gigio si trovano in vacanza. Il seno nudo e il ventre rotondo sono stati avvolti da un impasto bianco, mentre il portiere osservava da lontano dedicandosi a tuffi e nuotate in piscina, mimando con le mani un cuore in direzione della fidanzata. Poi hanno posato insieme per le foto.