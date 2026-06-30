Kanye West torna a far parlare di sé con la sua festa di compleanno a tema ballo in maschera presso la Reggia di Versailles. Il rapper pluripremiato ai Grammy, che ha compiuto 49 anni l'8 giugno, e sua moglie, la modella australiana Bianca Censori, hanno ospitato una ventina di amici nella storica residenza, secondo quanto riportato da Page Six. Il gruppo di amici ha poi proseguito i festeggiamenti nell'hotel di lusso Airelles. Secondo alcune fonti, il rapper avrebbe speso quasi 400.000 dollari per il affittare il castello.
I look
West si è presentato all'evento con un completo nero, indossando mascherina, giacca, pantaloni di pelle e stivali, completando il look con dei guanti di pelle. Censori, 31 anni, indossava un body a corsetto in raso color crema e una gonna coordinata con supporto strutturato sottostante. La modella australiana ha indossato anche un copricapo di piume e delle zeppe di raso. Gli ospiti di West indossavano abiti a tema: alcuni hanno persino optato per maschere di animali al posto delle tradizionali maschere di carnevale. La festa di compleanno del famoso e controverso artista arriva dopo i festeggiamenti con Censori.
Gli auguri social di Bianca Censori
L'architetta (Bianca si è laureata in architettura) ha utilizzato le sue Instagram Stories per rendere omaggio al marito, condividendo dolci foto e un video in cui lui canta con un amico. "Buon compleanno @ye. Ti amo più della mia stessa vita", ha scritto nella didascalia del post, prima di definire West il suo "compagno di vita per sempre" in un altro articolo. La coppia è uscita a cena al ristorante francese Ciel Bleu di Amsterdam per il weekend del compleanno del cantante di "Runaway" all'inizio di giugno.
La coppia si è sposata in segreto nel dicembre 2022, poco dopo il divorzio di West da Kim Kardashian. West e l'imprenditrice si sono separati nel 2021 dopo sette anni di matrimonio. Continuano a crescere insieme i loro figli, North, Saint, Chicago e Psalm.
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