West si è presentato all'evento con un completo nero, indossando mascherina, giacca, pantaloni di pelle e stivali, completando il look con dei guanti di pelle. Censori, 31 anni, indossava un body a corsetto in raso color crema e una gonna coordinata con supporto strutturato sottostante. La modella australiana ha indossato anche un copricapo di piume e delle zeppe di raso. Gli ospiti di West indossavano abiti a tema: alcuni hanno persino optato per maschere di animali al posto delle tradizionali maschere di carnevale. La festa di compleanno del famoso e controverso artista arriva dopo i festeggiamenti con Censori.