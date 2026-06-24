Le celebrazioni organizzate per il compleanno di Gadir Rajab hanno visto la presenza di Kanye West e di numerosi amici del creativo. Tra fotografie e video pubblicati sui social, l'evento è diventato rapidamente un fenomeno virale. Particolarmente commentato un filmato ispirato alla celebre "Mannequin Challenge", la moda social che qualche anno fa spopolò in tutto il mondo. Nel video, gli ospiti restano immobili mentre la telecamera si muove attorno alla scena, creando un effetto quasi cinematografico. Tra i protagonisti ci sono proprio Bianca e Kanye, immortalati in una posa studiata che ha suscitato migliaia di reazioni online e una lunga serie di commenti ironici da parte degli utenti.