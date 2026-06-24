Bianca Censori più audace che mai: il bikini con il gattino diventa un caso sui social
La moglie di Kanye West si è presentata a una festa privata con un due pezzi decorato da un dettaglio insolito che ha immediatamente catturato l'attenzione dei social
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Nuova apparizione pubblica destinata a far discutere per Bianca Censori. La moglie di Kanye West si è presentata alla festa di compleanno del fotografo e stylist Gadir Rajab, sfoggiando un bikini azzurro a triangolo estremamente ridotto, un capo che ha rischiato più volte di trasformarsi in un vero e proprio incidente di stile. A rendere ancora più particolare il look è stato un curioso dettaglio stampato sulla parte inferiore del costume: un piccolo gatto bianco posizionato strategicamente sul tessuto. Un elemento ironico e provocatorio che non è passato inosservato agli utenti dei social.
Le immagini condivise online hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando commenti e discussioni. In alcuni scatti Bianca appare mentre tiene tra le mani una torta decorata in stile vintage, mentre in altre fotografie posa in cucina durante i festeggiamenti, contribuendo a creare un'atmosfera giocosa e volutamente sopra le righe.
La festa di Gadir Rajab tra glamour e viralità
Le celebrazioni organizzate per il compleanno di Gadir Rajab hanno visto la presenza di Kanye West e di numerosi amici del creativo. Tra fotografie e video pubblicati sui social, l'evento è diventato rapidamente un fenomeno virale. Particolarmente commentato un filmato ispirato alla celebre "Mannequin Challenge", la moda social che qualche anno fa spopolò in tutto il mondo. Nel video, gli ospiti restano immobili mentre la telecamera si muove attorno alla scena, creando un effetto quasi cinematografico. Tra i protagonisti ci sono proprio Bianca e Kanye, immortalati in una posa studiata che ha suscitato migliaia di reazioni online e una lunga serie di commenti ironici da parte degli utenti.
Dietro i look più discussi c'è la firma di Gadir Rajab
Il nome di Gadir Rajab è ormai strettamente legato all'evoluzione dell'immagine pubblica di Bianca Censori. Molti degli outfit che hanno fatto discutere negli ultimi mesi portano la sua impronta creativa. Una strategia estetica che sembra puntare deliberatamente sull'effetto sorpresa e sulla capacità di generare conversazioni sui media e sui social.