La confessione della cantante

Elettra Lamborghini svela la regola con Afrojack: "Mai lontani più di otto giorni"

La coppia racconta il patto si sono dati per proteggere il loro matrimonio: videochiamate quotidiane e un limite alle distanze

23 Lug 2026 - 13:38
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Elettra Lamborghini, 32 anni, e Afrojack, 38 anni, hanno trovato il loro equilibrio anche vivendo carriere internazionali che li portano spesso in giro per il mondo. La cantante italiana e il dj e produttore olandese, sposati dal 2020, hanno raccontato in un'intervista a People quale sia il segreto che li aiuta a mantenere saldo il loro rapporto.

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La coppia ha infatti rivelato di seguire una regola molto precisa quando gli impegni di lavoro li costringono a separarsi: non restare lontani per più di otto giorni.

Il primo incontro e il matrimonio sul Lago di Como

 La storia d'amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack, all'anagrafe Nick van de Wall, è iniziata nel 2018. I due si sono conosciuti durante un festival musicale a Treviso e, da quel momento, la relazione è decollata rapidamente.

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È stato lo stesso dj a ricordare quel primo incontro, spiegando di essersi innamorato subito della cantante. "Mi sono innamorato di lei e quello stesso giorno l'ho convinta a innamorarsi anche di me. Da quel momento siamo stati inseparabili", ha raccontato.

Dopo circa due anni di fidanzamento, nel settembre 2020, la coppia è convolata a nozze con una cerimonia sul Lago di Como, diventando una delle unioni più seguite del panorama dello spettacolo.

La regola per far funzionare il matrimonio

 Nel corso dell'intervista, Elettra Lamborghini ha spiegato che, nonostante il successo e gli impegni professionali, lei e il marito cercano di vivere il tempo libero nel modo più semplice possibile.

"Amiamo il nostro lavoro, ma quando abbiamo del tempo libero adoriamo non fare assolutamente nulla: ordiniamo da mangiare, guardiamo un film e ci ricarichiamo", ha raccontato la cantante, aggiungendo che le piace sentirsi una persona normale quando è lontana dai riflettori.

A fare la differenza, però, è soprattutto la regola che la coppia si è imposta per evitare che la distanza pesi sulla relazione: "Abbiamo una regola: non restare separati per più di otto giorni", hanno spiegato.

Le videochiamate ogni giorno

 Afrojack ha rivelato che in passato il limite era più lungo, ma con il tempo hanno deciso di modificarlo: "Prima il limite era di dodici giorni, ma ormai non funziona più per noi", ha raccontato il produttore.

Quando non possono essere insieme, i due mantengono comunque un contatto costante: si sentono in videochiamata due o tre volte al giorno e fanno sempre una FaceTime prima di andare a dormire. Il dj ha ammesso che questo appuntamento serale è diventato irrinunciabile: "Mi sento così triste se non riesco a parlarle prima di andare a letto".

Una routine semplice che, almeno finora, sembra aver aiutato la coppia a conciliare gli impegni internazionali con la vita matrimoniale.

Elettra Lamborghini, il prima e il dopo delle foto modificate

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© Instagram | Lo sfogo di Elettra Lamborghini contro chi modifica le sue foto
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