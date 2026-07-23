Elettra Lamborghini, 32 anni, e Afrojack, 38 anni, hanno trovato il loro equilibrio anche vivendo carriere internazionali che li portano spesso in giro per il mondo. La cantante italiana e il dj e produttore olandese, sposati dal 2020, hanno raccontato in un'intervista a People quale sia il segreto che li aiuta a mantenere saldo il loro rapporto.