Elettra Lamborghini, il prima e il dopo delle foto modificate
© Instagram | Lo sfogo di Elettra Lamborghini contro chi modifica le sue foto
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Elettra Lamborghini, 32 anni, e Afrojack, 38 anni, hanno trovato il loro equilibrio anche vivendo carriere internazionali che li portano spesso in giro per il mondo. La cantante italiana e il dj e produttore olandese, sposati dal 2020, hanno raccontato in un'intervista a People quale sia il segreto che li aiuta a mantenere saldo il loro rapporto.
La coppia ha infatti rivelato di seguire una regola molto precisa quando gli impegni di lavoro li costringono a separarsi: non restare lontani per più di otto giorni.
La storia d'amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack, all'anagrafe Nick van de Wall, è iniziata nel 2018. I due si sono conosciuti durante un festival musicale a Treviso e, da quel momento, la relazione è decollata rapidamente.
È stato lo stesso dj a ricordare quel primo incontro, spiegando di essersi innamorato subito della cantante. "Mi sono innamorato di lei e quello stesso giorno l'ho convinta a innamorarsi anche di me. Da quel momento siamo stati inseparabili", ha raccontato.
Dopo circa due anni di fidanzamento, nel settembre 2020, la coppia è convolata a nozze con una cerimonia sul Lago di Como, diventando una delle unioni più seguite del panorama dello spettacolo.
Nel corso dell'intervista, Elettra Lamborghini ha spiegato che, nonostante il successo e gli impegni professionali, lei e il marito cercano di vivere il tempo libero nel modo più semplice possibile.
"Amiamo il nostro lavoro, ma quando abbiamo del tempo libero adoriamo non fare assolutamente nulla: ordiniamo da mangiare, guardiamo un film e ci ricarichiamo", ha raccontato la cantante, aggiungendo che le piace sentirsi una persona normale quando è lontana dai riflettori.
A fare la differenza, però, è soprattutto la regola che la coppia si è imposta per evitare che la distanza pesi sulla relazione: "Abbiamo una regola: non restare separati per più di otto giorni", hanno spiegato.
Afrojack ha rivelato che in passato il limite era più lungo, ma con il tempo hanno deciso di modificarlo: "Prima il limite era di dodici giorni, ma ormai non funziona più per noi", ha raccontato il produttore.
Quando non possono essere insieme, i due mantengono comunque un contatto costante: si sentono in videochiamata due o tre volte al giorno e fanno sempre una FaceTime prima di andare a dormire. Il dj ha ammesso che questo appuntamento serale è diventato irrinunciabile: "Mi sento così triste se non riesco a parlarle prima di andare a letto".
Una routine semplice che, almeno finora, sembra aver aiutato la coppia a conciliare gli impegni internazionali con la vita matrimoniale.
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