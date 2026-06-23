dopo i commenti sul suo aspetto fisico

Elettra Lamborghini : "Siete ossessionati dai corpi degli altri"

La cantante sbotta sui social dopo i commenti sul suo aspetto fisico: "La bellezza non si misura in base ai chili" e rivela di essersi allenata per mesi

23 Giu 2026 - 14:33
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Le critiche sul suo fisico non si fermano e questa volta Elettra Lamborghini ha deciso di rispondere senza mezzi termini. Attraverso una serie di Storie pubblicate sui social, la cantante ha replicato ai follower che nelle ultime settimane l'hanno accusata di essere dimagrita troppo, arrivando persino a definirla anoressica. Un'etichetta che l'artista ha respinto con forza, denunciando quella che considera una vera e propria ossessione collettiva per il corpo delle altre persone.

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Lo sfogo sui social: "Guardate il vostro fisico"

 Visibilmente infastidita dai continui commenti sul suo aspetto, Elettra Lamborghini ha spiegato di aver affrontato una preparazione fisica intensa prima del tour. La cantante ha raccontato di essersi allenata per circa tre mesi, ottenendo un risultato che la fa sentire bene con sé stessa.

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Nel suo sfogo, ha criticato chi continua a giudicare il corpo altrui, sottolineando come spesso gli utenti si sentano autorizzati a esprimere opinioni pesanti senza conoscere la realtà delle persone che commentano. Secondo l'artista, il problema non è il suo fisico, ma l'atteggiamento di chi passa il tempo a scrutinare quello degli altri.

"Ho messo su muscoli, non sono malata"

  La cantante ha inoltre precisato che il cambiamento fisico è legato all'attività sportiva e non a problemi di salute. Ha spiegato di aver aumentato la massa muscolare e di sentirsi in forma, smentendo categoricamente le insinuazioni secondo cui sarebbe eccessivamente magra. Elettra ha anche contestato la diffusione di immagini e fotografie che, a suo dire, non rappresenterebbero fedelmente il suo aspetto reale. Per questo ha invitato chi ha assistito ai suoi concerti a testimoniare come il suo fisico sia assolutamente normale e in salute.

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La risposta a chi rimpiange la "vecchia Elettra"

 Tra i messaggi ricevuti, uno in particolare sosteneva che fosse più bella quando aveva qualche chilo in più. Una considerazione che ha spinto la cantante ad affrontare un tema più ampio: il legame tra aspetto fisico e valore personale. La replica è stata netta: la bellezza, ha spiegato, non può essere misurata sulla bilancia. Elettra ha invitato a riflettere sul fatto che dietro un cambiamento di peso potrebbero esserci motivazioni personali o persino problemi di salute, ricordando quanto possa essere superficiale e dannoso giudicare qualcuno esclusivamente per il suo aspetto.

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"Siete ossessionati dai corpi delle altre persone"

 Nel corso di un video pubblicato nelle Storie, la cantante si è mostrata davanti allo specchio ribadendo il suo punto di vista. Con tono deciso, ha denunciato quella che considera una mania diffusa sui social: commentare costantemente il fisico delle donne, sia quando ingrassano sia quando dimagriscono.

Il suo messaggio finale è stato un invito a spostare l'attenzione dal corpo delle persone al rispetto reciproco. Un tema che negli ultimi anni è diventato centrale nel dibattito pubblico, soprattutto sui social network, dove il body shaming continua a colpire personaggi famosi e utenti comuni.

Un tema che torna ciclicamente

 Non è la prima volta che Elettra Lamborghini si trova a rispondere a osservazioni sul proprio peso. Già in passato la cantante aveva raccontato di aver perso diversi chili grazie ad allenamento costante e alimentazione equilibrata, respingendo accuse e speculazioni sul suo aspetto fisico.

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