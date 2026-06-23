La cantante ha inoltre precisato che il cambiamento fisico è legato all'attività sportiva e non a problemi di salute. Ha spiegato di aver aumentato la massa muscolare e di sentirsi in forma, smentendo categoricamente le insinuazioni secondo cui sarebbe eccessivamente magra. Elettra ha anche contestato la diffusione di immagini e fotografie che, a suo dire, non rappresenterebbero fedelmente il suo aspetto reale. Per questo ha invitato chi ha assistito ai suoi concerti a testimoniare come il suo fisico sia assolutamente normale e in salute.