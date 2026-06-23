L'ennesima fotografia, l'ennesima ondata di commenti. Arisa torna al centro dell'attenzione, dopo che nelle ultime ore ha condiviso su Instagram alcuni scatti in lingerie. Le immagini, che mostrano la cantante in una versione diversa rispetto a quella che il pubblico era abituato a vedere negli anni scorsi, hanno rapidamente acceso il dibattito sui social. Tra complimenti, critiche e preoccupazioni, il suo corpo è tornato a essere oggetto di analisi pubblica, come spesso accade ai personaggi più esposti. A emergere sotto il post è soprattutto una domanda che molti utenti hanno rilanciato: "Quando smetterete di commentare il fisico delle donne?". Una riflessione che sintetizza il clima che si è creato attorno alle nuove fotografie della cantante lucana.