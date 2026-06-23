Corpo discusso

Arisa nel mirino dei social: le foto in lingerie riaccendono il dibattito sul suo dimagrimento

Nuovi scatti pubblicati su Instagram scatenano accuse, sospetti e commenti di body shaming, ma la cantante aveva già risposto alle polemiche

23 Giu 2026 - 11:02
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 Arisa © Instagram

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L'ennesima fotografia, l'ennesima ondata di commenti. Arisa torna al centro dell'attenzione, dopo che nelle ultime ore ha condiviso su Instagram alcuni scatti in lingerie. Le immagini, che mostrano la cantante in una versione diversa rispetto a quella che il pubblico era abituato a vedere negli anni scorsi, hanno rapidamente acceso il dibattito sui social. Tra complimenti, critiche e preoccupazioni, il suo corpo è tornato a essere oggetto di analisi pubblica, come spesso accade ai personaggi più esposti. A emergere sotto il post è soprattutto una domanda che molti utenti hanno rilanciato: "Quando smetterete di commentare il fisico delle donne?". Una riflessione che sintetizza il clima che si è creato attorno alle nuove fotografie della cantante lucana.

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Tra accuse e sospetti

 Da mesi il dimagrimento di Arisa alimenta discussioni online. Già dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo 2026 erano comparsi commenti e supposizioni sul cambiamento fisico dell'artista. Anche stavolta non sono mancati giudizi duri, alcuni dei quali particolarmente pesanti.

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C'è chi sostiene di preferirla come appariva in passato, chi manifesta preoccupazione per la sua salute e chi torna a ipotizzare l'utilizzo di farmaci dimagranti come l'Ozempic, nonostante la cantante abbia già smentito pubblicamente queste voci nelle scorse settimane. Le accuse, però, continuano a rincorrersi, alimentate dalla rapidità con cui i social trasformano ogni cambiamento fisico in un caso da discutere.

La risposta più chiara

 Accanto agli haters, però, ci sono anche molti fan che difendono Arisa e invitano a fermare il body shaming. Alcuni ricordano come le critiche arrivassero anche quando il suo fisico era più morbido, dimostrando quanto sia difficile sottrarsi ai giudizi quando si vive sotto i riflettori.

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La risposta più netta alle polemiche, in fondo, l'aveva già fornita lei stessa in una recente intervista al Corriere della Sera. "Dicono tutti che mi vedono diversa, ma io sto bene e sono tranquilla", aveva spiegato. Parole che raccontano una verità spesso dimenticata: dietro ogni immagine c'è una persona, non un argomento da processare pubblicamente. E forse è proprio questo il punto che la discussione continua a ignorare.

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