Gli Slipknot si separano da Sid Wilson dopo quasi 30 anni | Arriva la conferma social

"Un'altra storia delle amare pillole che il destino mi ha riservato. Non posso tornare indietro, non posso tornare indietro. Mi hai chiesto di amarti, e io l'ho fatto. Ho scambiato le mie emozioni per un contratto da rispettare. E quando sono riuscito ad andarmene, sono arrivato solo fin qui". Dead Memories, quel singolo di 20 anni fa degli Slipknot, sembra perfetto per raccontare la storia di un addio sofferto. Certi versi avrebbero chiuso meglio una storia durata quasi 30 anni, che invece ora vede scrivere la sua parola fine in una maniera ben più didascalica. Sid Wilson è davvero fuori dalla band che ha reso celebri le maschere da film horror e l'Iowa: ce lo ha confermato lui stesso con una modifica alla bio di Instagram. Due date: 1997-2026, bastano per ufficializzare la separazione tra il gruppo e quello che era stato il suo storico dj.