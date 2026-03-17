Hetfield convola a nozze per la seconda volta, dopo il divorzio nel 2022 da Francesca Tomasi, con la quale era sposato dal 1997. La coppia ha tre figli, Cali, Marcella e Castor. A maggio Hetfield e i Metallica saranno impegnati in un nuovo tour europeo, con una data il 3 giugno a Bologna. Da ottobre 2026 a marzo 2027 la band sarà allo Sphere di Las Vegas per 24 date; i biglietti dai prezzi esorbitanti, fino a 10 mila dollari per alcuni pacchetti vip, hanno scatenato non poche polemiche sui social.