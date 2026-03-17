Metallica, James Hetfield e Adriana Gillett presto sposi: la proposta durante un'immersione con gli squali
Il cantante ha chiesto la mano della compagna sott'acqua
Chiedere la mano della persona amata sott'acqua? Un'iniziativa sicuramente fuori dall'ordinario ma che per James Hetfield era la trovata perfetta. Il frontman dei Metallica, storica band heavy metal, ha chiesto la mano della compagna Adriana Gillett proprio durante un'immersione con gli squali. La notizia è stata diffusa sull'account Instagram della band.
Lo scatto subacqueo
La foto pubblicata ritrae i futuri sposi uno accanto all'altro: Hetfield con in mano un cartello con la scritta "Adriana Gillett, mi vuoi sposare?", lei fa pollice su mentre regge l'anello nell'altra mano. In corredo allo scatto una didascalia semplice e diretta: "Ha detto sì". Gillett ha poi commentato così il gesto sul suo profilo: "La migliore sorpresa di compleanno, nuotare con gli squali balena di venerdì 13 e ricevere la proposta più unica, speciale e romantica che una Pesci può immaginare. In un mare pieno di pesci, ci siamo pescati. Grazie, Dio, per averci fatti incontrare".
Tanti i messaggi di auguri nei commenti e tra i fan c'è chi si è sbizzarrito con frasi creative in riferimento alla discografia dei Metallica. Da "Bride The Lightning", "For whom the wedding bell tolls", fino a "And Marriage 4 All" e "Master of Prenups".
Tra vita sentimentale e palco
Hetfield convola a nozze per la seconda volta, dopo il divorzio nel 2022 da Francesca Tomasi, con la quale era sposato dal 1997. La coppia ha tre figli, Cali, Marcella e Castor. A maggio Hetfield e i Metallica saranno impegnati in un nuovo tour europeo, con una data il 3 giugno a Bologna. Da ottobre 2026 a marzo 2027 la band sarà allo Sphere di Las Vegas per 24 date; i biglietti dai prezzi esorbitanti, fino a 10 mila dollari per alcuni pacchetti vip, hanno scatenato non poche polemiche sui social.