Il chitarrista era ricoverato da tempo per complicazioni legate all'intervento. I familiari hanno condiviso la notizia attraverso i canali ufficiali del gruppo, ricordandolo soprattutto come un uomo profondamente legato ai suoi affetti più stretti. Nel messaggio diffuso pubblicamente, Campbell è stato descritto come un marito e padre devoto, molto vicino ai suoi figli e ai nipoti, un aspetto della sua vita privata che ha sempre protetto lontano dai riflettori.