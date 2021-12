L'esibizione dei Motörhead a "Popcorn" nel 1981

Band inglese, i Motörhead si sono sciolti nel 2015, ma nei loro 40 anni di carriera hanno inciso in modo sostanziale sul panorama musicale mondiale, tanto da essere considerati i principali ispiratori dello speed metal.

Nei suoi brani, il gruppo heavy metal britannico, formatosi a Londra nel 1975 per iniziativa del cantante, bassista e leader storico Ian Fraser Kilmister, detto Lemmy, ha cantato la guerra, le sostanze stupefacenti, il sesso, il rock e la vita "on the road", vendendo oltre 30 milioni di dischi a livello mondiale.

Inizialmente si dovevano chiamare "Bastard", ma il nome venne presto cambiato su suggerimento del loro manager dell'epoca in "Motörhead", che, in gergo, indicava lo speed freak, in riferimento ai consumatori di anfetamine.

Debuttarono dal vivo il 20 luglio 1975 alla Roundhouse di Londra e nel 1980 lavorarono a quello che è considerato il loro miglior album in studio: "Ace of Spades", che riuscì a dare alla band grande notorietà sia nel Regno Unito che nel resto dell'Europa.

La fama del gruppo crebbe, soprattutto, grazie alle adrenaliniche esibizioni dal vivo. Riviviamo la loro energia nell'esibizione di "Ace of Spades", uno dei brani più celebri del repertorioa "Popcorn" nel 1981.