Max Pezzali culmina il suo viaggio nei più grandi stadi italiani a Milano. Sabato 11 e domenica 12 luglio il doppio appuntamento, da tutto esaurito, a San Siro chiuderà "Max forever gli anni d'oro - Stadi 2026", il tour più venduto del 2026 con i suoi oltre 670mila biglietti per i 15 appuntamenti live, che ha già un punto di atterraggio a dicembre nel nuovo tour nei palasport italiani, "Max forever - stessa storia stesso posto stesso bar".
Un tour che celebra gli anni Novanta
"Tra tutte le tournée che abbiamo progettato in questi anni, questa è forse quella che più celebra un periodo preciso: gli anni '90. Non solo dal punto di vista musicale, con le mie canzoni, ma anche visivo, attraverso citazioni e riferimenti specifici a un immaginario televisivo e culturale inimitabile", ha detto Pezzali.
Parlando anche del rapporto con il suo pubblico che definisce "davvero straordinario, di tutte le età. È un'emozione pazzesca cantare davanti a loro ed è incredibile constatare come le canzoni attraversino le generazioni: non restano legate solo a chi ha vissuto quel determinato periodo, ma continuano a rinnovarsi attraverso il tempo, unendo anche le famiglie".