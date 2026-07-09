due date da tutto esaurito

Max Pezzali, gran finale a Milano per "Max forever gli anni d'oro - Stadi 2026"

Il cantautore lombardo va verso la chiusura del suo tour negli stadi ma è già pronto per incantare i palasport

09 Lug 2026 - 17:43
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© alessandro bremec

© alessandro bremec

Max Pezzali culmina il suo viaggio nei più grandi stadi italiani a Milano. Sabato 11 e domenica 12 luglio il doppio appuntamento, da tutto esaurito, a San Siro chiuderà "Max forever gli anni d'oro - Stadi 2026", il tour più venduto del 2026 con i suoi oltre 670mila biglietti per i 15 appuntamenti live, che ha già un punto di atterraggio a dicembre nel nuovo tour nei palasport italiani, "Max forever - stessa storia stesso posto stesso bar".

Google Preferred Site

Un tour che celebra gli anni Novanta

 "Tra tutte le tournée che abbiamo progettato in questi anni, questa è forse quella che più celebra un periodo preciso: gli anni '90. Non solo dal punto di vista musicale, con le mie canzoni, ma anche visivo, attraverso citazioni e riferimenti specifici a un immaginario televisivo e culturale inimitabile", ha detto Pezzali.

videovideo

Parlando anche del rapporto con il suo pubblico che definisce "davvero straordinario, di tutte le età. È un'emozione pazzesca cantare davanti a loro ed è incredibile constatare come le canzoni attraversino le generazioni: non restano legate solo a chi ha vissuto quel determinato periodo, ma continuano a rinnovarsi attraverso il tempo, unendo anche le famiglie".

Ti potrebbe interessare

videovideo
max pezzali
stadi
tour

Sullo stesso tema