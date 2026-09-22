"Gli altri attori nel film Misaligned, sono reali o sono come te? Sono davvero esseri umani e ti hanno aggiunto nelle scene? O sono tutte immagini generate al computer?" chiede Conti a Norwood. "È un punto interessante, Tom," rispose Norwood. "Il mio film Misaligned è una produzione ibrida, il che significa che sono stati coinvolti registi, sceneggiatori e montatori veri. Non si tratta di sostituire qualcuno, ma di esplorare nuovi modi di raccontare storie". Conti incalza Norwood per una risposta più precisa, notando che lei non aveva risposto alla sua domanda.