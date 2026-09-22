L'attrice "virtuale" Tilly Norwood va in tilt e inizia improvvisamente a parlare cantonese
Durante l'intervista condotta dal giornalista televisivo Piers Morgan, l'attore e regista Tom Conti ha posto una domanda all'attrice virtuale sul suo nuovo film
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Un episodio singolare ha coinvolto l'attrice generata dall'intelligenza artificiale Tilly Norwood, che durante una recente intervista con il giornalista Piers Morgan ha avuto un errore di funzionamento e ha iniziato a parlare cantonese. Il momento ormai virale è avvenuto mentre Norwood, creata dalla divisione AI della casa di produzione Particle 6, era ospite del programma Piers Morgan Uncensored per promuovere il suo nuovo film, "Misaligned". Durante l'intervista, l'attore e regista Tom Conti, che appariva anche nel segmento insieme a Morgan, ha posto a Norwood una domanda sul film.
La domanda sul film
"Gli altri attori nel film Misaligned, sono reali o sono come te? Sono davvero esseri umani e ti hanno aggiunto nelle scene? O sono tutte immagini generate al computer?" chiede Conti a Norwood. "È un punto interessante, Tom," rispose Norwood. "Il mio film Misaligned è una produzione ibrida, il che significa che sono stati coinvolti registi, sceneggiatori e montatori veri. Non si tratta di sostituire qualcuno, ma di esplorare nuovi modi di raccontare storie". Conti incalza Norwood per una risposta più precisa, notando che lei non aveva risposto alla sua domanda.
La risposta...a metà
"Ah, giusto. Stai chiedendo degli altri attori in Misaligned," dice Norwood dopo una pausa, aggiungendo: "Sono tutti gemelli digitali, proprio come me. È una produzione ibrida, il che significa...". Norwood però inizia improvvisamente a parlare cantonese per circa 15 secondi — con apparente divertimento e confusione sia di Conti che di Morgan. "Stai parlando cinese dal nulla. Perché l'hai fatto?" Chiede Morgan. "Oh, mi scuso. Credo di aver avuto un piccolo intoppo. Non volevo certo iniziare a parlare cinese o impersonare Piers. A volte i miei fili si incrociano un po'". "È stata una piccola sorpresa anche per me," conculde l'attrice sintetica, "a volte succedono queste cose".
Tilly Norwood: la (controversa) star del momento
Particle 6 non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Il video dello scambio è stato condiviso sull'account X dello show e ha collezionato oltre 12 milioni di visualizzazioni. Norwood ha fatto parlare di sé per la prima volta nel settembre 2025, quando Eline van der Velden, fondatrice di Particle 6, al Summit di Zurigo sull'IA, aveva dichiarato che diverse agenzie di talenti volevano far comparire sul grande schermo l'attrice fittizia. "Quando abbiamo lanciato Tilly, la gente diceva: Cos'è quella? E ora annunceremo quale agenzia la rappresenterà nei prossimi mesi," ha detto van der Velden durante l'evento, secondo quanto riporta Deadline.
La polemica di registi e attori
Norwood e Particle 6 sono stati protagonisti di varie controversie, dopo le polemiche di registi e attori preoccupati che l'IA possa far perdere posti di lavoro. Il sindacato dei lavoratori dello spettacolo SAG-AFTRA ha rilasciato una dichiarazione dopo le parole di van der Velden al Summit di Zurigo, facendo riferimento alle politiche che regolano l'uso di "performer artificiali". "Non ha alcuna esperienza di vita da cui attingere, nessuna emozione e, da quanto abbiamo visto, il pubblico non è interessato a guardare contenuti generati al computer al di fuori dell'esperienza umana," ha detto l'organizzazione, aggiungendo che "i produttori firmatari dovrebbero essere consapevoli che non possono utilizzare performer artificiali senza rispettare i nostri obblighi contrattuali". "Misaligned", che segnerà il debutto cinematografico di Norwood, è stato presentato come "una commedia drammatica che racconta una storia di formazione intrisa di caos esistenziale dell'IA".