Il percorso cinematografico prosegue con altri progetti molto diversi per genere e ambientazione. Nel 2019 Borghi è protagonista de "Il primo re", diretto da Matteo Rovere, mentre negli anni successivi prende parte a "Mondocane" e a "Le otto montagne", tratto dal romanzo di Paolo Cognetti e diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Il suo nome torna più volte nei programmi della Mostra di Venezia: l'archivio ufficiale della Biennale documenta infatti la sua presenza in diverse edizioni, da Non essere cattivo nel 2015 fino a Campo di battaglia nel 2024, passando per Il più grande sogno, Suburra: La serie, Sulla mia pelle, Mondocane e The Hanging Sun.