I belli di Venezia 83, da Pattinson a Bloom e gli Affleck: lo stile fatto uomo

In abito scuro, elegantissimo, Orlando Bloom. Che ha spezzato l'effetto monocorde con una spilla gioiello e un maxi papillon. In total black, Casey Affleck. Ha conquistato i flash dei fotografi anche l'idolo del momento Jonathan Bailey, che ha sfoggiato un accessorio definitivo per lasciare il segno e conquistare definitivamente i cuori: il suo sorriso disarmante. Lo sa bene, del resto, George Clooney, lo "Special One" di questa 83esima edizione della Mostra del cinema. Impeccabile e irresistibile nel suo smoking perfetto, accanto alla moglie Amal, ha fatto da caposcuola anche dell'intesa di coppia esibita sul red carpet. Dopo di lui, sono venuti Javier Bardem e Penélope Cruz, Michael Fassbender - con doppio papillon - e Alicia Vikander, la coppia glam formata da Brooklyn Beckham e Nicola Peltz.