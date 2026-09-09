I belli di Venezia 83, da Pattinson a Bloom e gli Affleck: lo stile fatto uomo

Venezia 83: i best look maschili sui red carpet della Mostra del cinema
© IPA | Venezia 83, i best look maschili sui red carpet: Orlando Bloom
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Dagli smoking impeccabili alle reinterpretazioni degli abiti classici. L'eleganza assoluta ma anche disinvolta e sdrammatizzata dell'altra metà del cielo
Venezia 83, i look maschili sul red carpet: Casey Affleck, Robert Pattinson, Jonathan Bailey, Orlando Bloom, Luca Marinelli © IPA/IPA/IPA/IPA/Afp
Il ben vestire maschile a Venezia 83. I red carpet dei belli al Lido vedono un tripudio di smoking, la quintessenza dell'eleganza. Sobria e formale - com'è giusto che sia - ma che tuttavia mette in luce anche tocchi di personalità, all'insegna di un mood più disinvolto.
Ad aprire la fila dell'altra metà del cielo sul tappeto rosso ci sono sicuramente Robert Pattinson e Orlando Bloom, con la loro interpretazione di eleganza. L'ex Batman e idolo della Gen Z ha proposto una sua interpretazione di dandy contemporaneo: completo gessato con giacca bianca e cravatta regimental bordeaux con righe bianche e blu. Un modello che guarda alla tradizione, reinterpretandola. Sulla stessa lunghezza d'onda, hanno optato per una giacca bianca anche Carlos Sainz, sul red carpet della serata inaugurale, e Ricky Martin, che l'ha proposta a pois dello stesso colore. A pois anche la cravatta di Patrick Schwarzenegger, che ha sparigliato invece le carte con un look multicolor, con giacca doppiopetto rosso brillante, pantaloni neri a gamba dritta e camicia bianca a righe blu.
© IPA | Venezia 83, i best look maschili sui red carpet: Orlando Bloom
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In abito scuro, elegantissimo, Orlando Bloom. Che ha spezzato l'effetto monocorde con una spilla gioiello e un maxi papillon. In total black, Casey Affleck. Ha conquistato i flash dei fotografi anche l'idolo del momento Jonathan Bailey, che ha sfoggiato un accessorio definitivo per lasciare il segno e conquistare definitivamente i cuori: il suo sorriso disarmante. Lo sa bene, del resto, George Clooney, lo "Special One" di questa 83esima edizione della Mostra del cinema. Impeccabile e irresistibile nel suo smoking perfetto, accanto alla moglie Amal, ha fatto da caposcuola anche dell'intesa di coppia esibita sul red carpet. Dopo di lui, sono venuti Javier Bardem e Penélope Cruz, Michael Fassbender - con doppio papillon - e Alicia Vikander, la coppia glam formata da Brooklyn Beckham e Nicola Peltz.
Non è mancato neppure un tocco di allure parigina, con Louis Garrel in completo scuro e camicia grigia. L'Italia ha giocato ad armi pari e risposto con il partito dei senza cravatta: Luca Marinelli - camicia sbottonata, fazzoletto annodato al collo e smalto nero sulle unghie delle mani -, Riccardo Scamarcio - camicia aperta anche lui -, Alessandro Borghi e Alessandro Preziosi, che ha sdrammatizzato direttamente con una t-shirt nera.
© Afp
Venezia 83, i look maschili sul red carpet: lo smalto nero di Luca Marinelli
Inappropriato alla luce del sole, non indicato per i giovanissimi. Lo smoking, l’abito maschile più elegante per antonomasia, è un tipo di outfit da riservare agli eventi esclusivi e formali. Il modello classico, praticamente perfetto, è quello rigorosamente nero. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, i trend hanno sdoganato anche versioni multicolor, a fantasia, coperti di paillettes. Ad ogni modo, la giacca deve essere monopetto, con allacciatura frontale a singolo bottone, senza spacchi posteriori e con le tasche a filetto. I revers più adatti possono essere a scialle o a lancia. Per quanto riguarda la camicia, deve avere il colletto smoking o diplomatico, dalle tipiche alette frontali, disegnate apposta per incorniciare il papillon. Attenzione anche ai calzini: devono essere neri e alti fino al ginocchio.