Venezia 83, da Kendall Jenner a Vittoria Ceretti: le super top rubano la scena

Le regine di Venezia 83. Come Bianca Balti nella serata inaugurale, sono state le super top a rubare la scena del secondo red carpet della Mostra del cinema. Kendall Jenner, Vittoria Ceretti e Mariacarla Boscono hanno portato con i loro look e la loro presenza tutta la teatralità e il magnetismo tipici delle protagoniste delle passerelle di moda.