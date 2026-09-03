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© IPA/IPA/Afp | Venezia 83, le super top star del secondo red carpet: Vittoria Ceretti, Mariacarla Boscono, Kendall Jenner
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REGINE DEL RED CARPET

Venezia 83, da Kendall Jenner a Vittoria Ceretti: le super top rubano la scena

Davanti ai flash dei fotografi al Lido, i look teatrali e la presenza magnetica delle star delle passerelle di moda

03 Set 2026 - 22:44
13 foto
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Le regine di Venezia 83. Come Bianca Balti nella serata inaugurale, sono state le super top a rubare la scena del secondo red carpet della Mostra del cinema. Kendall Jenner, Vittoria Ceretti e Mariacarla Boscono hanno portato con i loro look e la loro presenza tutta la teatralità e il magnetismo tipici delle protagoniste delle passerelle di moda.

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