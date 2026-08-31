Greta Scarano alla prova di Venezia 83: i suoi beauty look all'insegna della naturalezza

Venezia 82, gli hair look più belli visti alle star sui red carpet
© IPA | Venezia 82, gli hair look più belli delle star sul red carpet: Cate Blanchett
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Greta Scarano bellezza "acqua e sapone": i suoi beauty look "easy chic" © IPA
A Greta Scarano non servono effetti speciali. L'attrice e regista romana, mamma da un anno del piccolo Zeno, ha appena compiuto 40 anni ed è pronta ad affrontare questa 83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia - che apre i battenti da questo mercoledì 2 settembre - nel ruolo (inedito) di conduttrice.
Dal piccolo al grande schermo, fino al suo debutto alla regia, subito premiato. L'attrice presenterà le serate di apertura e di chiusura dal Lido al fianco del collega Nicolas Maupas, fino alla chiusura dei battenti, il prossimo 12 settembre. Molto apprezzata dal pubblico anche per la sua bellezza "acqua e sapone", sale l'attesa per i look che indosserà red carpet dopo red carpet.
Il suo beauty mood è stato ribattezzato "easy chic" in virtù della sua naturalezza. Poco trucco, giusto a enfatizzare lo sguardo per sottolinearne la profondità, e capelli che spaziano con disinvoltura dalle onde morbide e spettinate ai raccolti minimal e all'insegna di un'eleganza sobria e chic.
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Greta Scarano bellezza "acqua e sapone": i suoi beauty look "easy chic"
Il suo taglio è un lob scalato - un caschetto bob allungato -, che porta in genere in versione mossa, evitando un effetto troppo strutturato. Piuttosto facile da gestire, si porta bene sciolto anche nella versione liscia. Lambisce appena le clavicole, per cui è una via di mezzo tra i capelli corti e lunghi. Questo permette di legarli comodamente in una coda bassa o di raccoglierli in uno chignon, per un effetto più sofisticato.
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