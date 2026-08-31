IN ATTESA DEI RED CARPET

Greta Scarano alla prova di Venezia 83: i suoi beauty look all'insegna della naturalezza

Il mood "easy chic" dell'attrice e regista, conduttrice della Mostra del cinema 2026, potrebbe dettare la linea per i trend dal Lido

31 Ago 2026 - 23:19
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Greta Scarano bellezza "acqua e sapone": i suoi beauty look "easy chic" © IPA

Greta Scarano bellezza "acqua e sapone": i suoi beauty look "easy chic" © IPA

A Greta Scarano non servono effetti speciali. L'attrice e regista romana, mamma da un anno del piccolo Zeno, ha appena compiuto 40 anni ed è pronta ad affrontare questa 83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia - che apre i battenti da questo mercoledì 2 settembre - nel ruolo (inedito) di conduttrice.  

Google Preferred Site

Un nuovo ruolo per Greta Scarano a Venezia 83: gli occhi sui suoi look

 Dal piccolo al grande schermo, fino al suo debutto alla regia, subito premiato. L'attrice presenterà le serate di apertura e di chiusura dal Lido al fianco del collega Nicolas Maupas, fino alla chiusura dei battenti, il prossimo 12 settembre. Molto apprezzata dal pubblico anche per la sua bellezza "acqua e sapone", sale l'attesa per i look che indosserà red carpet dopo red carpet.  

Greta Scarano e una bellezza all'insegna della semplicità

 Il suo beauty mood è stato ribattezzato "easy chic" in virtù della sua naturalezza. Poco trucco, giusto a enfatizzare lo sguardo per sottolinearne la profondità, e capelli che spaziano con disinvoltura dalle onde morbide e spettinate ai raccolti minimal e all'insegna di un'eleganza sobria e chic. 

© IPA

© IPA

Greta Scarano bellezza "acqua e sapone": i suoi beauty look "easy chic"

L'hair look di Greta Scarano

 Il suo taglio è un lob scalato - un caschetto bob allungato -, che porta in genere in versione mossa, evitando un effetto troppo strutturato. Piuttosto facile da gestire, si porta bene sciolto anche nella versione liscia. Lambisce appena le clavicole, per cui è una via di mezzo tra i capelli corti e lunghi. Questo permette di legarli comodamente in una coda bassa o di raccoglierli in uno chignon, per un effetto più sofisticato.

Venezia 82, gli hair look più belli visti alle star sui red carpet

1 di 24
© IPA | Venezia 82, gli hair look più belli delle star sul red carpet: Cate Blanchett
© IPA | Venezia 82, gli hair look più belli delle star sul red carpet: Cate Blanchett
© IPA | Venezia 82, gli hair look più belli delle star sul red carpet: Cate Blanchett

© IPA | Venezia 82, gli hair look più belli delle star sul red carpet: Cate Blanchett

© IPA | Venezia 82, gli hair look più belli delle star sul red carpet: Cate Blanchett

Leggi anche
Emanuela Fanelli, madrina di Venezia 82, sul primo red carpet della Mostra del Cinema 2025

Venezia 2025, il “bronde” di Emanuela Fanelli primo trend da red carpet

Venezia 82: gli hair look sui red carpet di Benedetta Porcaroli, Cate Blanchett, Emily Blunt e Julia Roberts

Gli hair look più belli visti alle star sui red carpet di Venezia 82

greta scarano
venezia

Sullo stesso tema