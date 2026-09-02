Amal Clooney in top e micro shorts a Venezia: il look è troppo corto?

La consorte del divo di Hollywood, con cui forma una coppia inossidabile, ha indossato un top a canotta con scollo ampio e mini-shorts in raso di seta color verde muschio scuro, una creazione della collezione Tom Ford by Haider Ackermann per la primavera 2027. A completarlo, una borsa in suede grigia. Capelli lunghi e sciolti, grandi occhiali da sole: Amal è apparsa sorridente e come sempre in sintonia con George. Sui social, pioggia di commenti di apprezzamento per la sua eleganza misurata e la sua forma fisica strepitosa ma non sono mancate nemmeno le critiche da parte di chi reputa l'outfit troppo succinto e poco adatto al contesto.