Amal Clooney in top e micro shorts a Venezia: il look è troppo corto?
L'arrivo in Laguna della coppia d'oro dello showbiz alla vigilia della Mostra del cinema ha suscitato una pioggia di apprezzamenti ma anche qualche critica
Amal e George Clooney all'arrivo a Venezia per l'83esima Mostra del cinema (credit: Jacopo Raule) © Getty Images
La coppia d'oro dello showbiz. I Clooney sono tra le prime star ad essere arrivate a Venezia alla vigilia dell'apertura dell'83esima Mostra del cinema e i flash sono stati tutti per loro. Sebbene a George verrà conferito nella serata inaugurale il Leone d'Oro alla carriera, le attenzioni si sono concentrate tutte su Amal e sul look scelto per l'occasione.
Amal Clooney: l'arrivo a Venezia 83 all'insegna dell'eleganza minimal
La consorte del divo di Hollywood, con cui forma una coppia inossidabile, ha indossato un top a canotta con scollo ampio e mini-shorts in raso di seta color verde muschio scuro, una creazione della collezione Tom Ford by Haider Ackermann per la primavera 2027. A completarlo, una borsa in suede grigia. Capelli lunghi e sciolti, grandi occhiali da sole: Amal è apparsa sorridente e come sempre in sintonia con George. Sui social, pioggia di commenti di apprezzamento per la sua eleganza misurata e la sua forma fisica strepitosa ma non sono mancate nemmeno le critiche da parte di chi reputa l'outfit troppo succinto e poco adatto al contesto.
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Amal Clooney in top e micro shorts Tom Ford by Aider Hackermann, look della collezione primavera 2027 (credit: Jacopo Raule)