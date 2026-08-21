Fenomeno "wife guy": gli uomini devoti alle mogli sono sempre più trendy

Dedizione, pubblica adorazione, venerazione e fedeltà. Sono questi i pilastri di un fenomeno che è diventato un vero e proprio trending topic. Il “wife guy” autentico è fiero della propria compagna e dei suoi successi professionali, gioisce pubblicamente e condivide le sue vittorie senza intestarsele. Sebbene associato a sentimenti positivi, il rischio che si sia davanti a una “red flag” è più che concreto, dal momento in cui i social si prestano alla costruzione di un’immagine a tavolino. L’intento reale potrebbe essere quello di trasmettere affidabilità pubblicando dichiarazioni d’amore al solo fine di ottenere approvazione pubblica, spacciandosi per persona per bene e alla mano.