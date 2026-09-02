Venezia 83, primo red carpet: dai Clooney a Bianca Balti, i best look delle star

Venezia 83, i best look delle star sul primo red carpet della Mostra del cinema
© IPA | Venezia 83, i look del primo red carpet: Bianca Balti
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Venezia 83, i look delle star sul primo red carpet: Amal e George Clooney, Bianca Balti, Claire Foy, Jonathan Bailey © Afp/IPA/IPA/IPA
Su il sipario per Venezia 83. La Mostra cinematografica sono i nostri premi Oscar, la kermesse italiana più glamour per gli amanti del cinema. La serata inaugurale è stata segnata dal conferimento del Leone d’Oro alla carriera a George Clooney, affiancato dall’inseparabile moglie Amal. Ma questa volta non sono stati l’unica coppia d’oro sul tappeto rosso.
A lasciare il segno è stato sicuramente l’outfit indossato da Bianca Balti. La super modella ha optato, infatti, per un abito lungo color rosa tenue in raso di seta caratterizzato dal corpetto strutturato ma, soprattutto, da un paio di ali da angelo. In total red - con tanto di lunghi guanti in pelle rossa - Claire Foy, protagonista con Jack O'Connell e Guy Pearce di "Ink" di Danny Boyle, il film che ha aperto il festival, presentato in prima mondiale e in concorso. Ad ogni modo, ha dominato come sempre l’eleganza assoluta del nero, come per le creazioni indossate da Amal Clooney e dalla presidente della giuria Maggie Gyllenhaal. La “padrona di casa” Greta Scarano, presentatrice della serata assieme a Nicolas Maupas, ha invece optato per un abito lungo in velluto lucido color burgundy con un profondo scollo a cuore.
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Tra le mise “clou”, menzione speciale per Greg Goya, artista di strada e performer, noto per aver inventato il concetto di "Fast Art". Ha indossato, infatti, una giacca con una frase stampata nella parte posteriore: “What if we find an excuse to talk again?”, ovvero: E se trovassimo una scusa per riparlarci?. Una dichiarazione d’amore, che ha finito per suggellare un red carpet da ricordare anche per gli scambi romantici avvenuti tra le coppie: oltre ai Clooney, sempre mano nella mano, e alla stessa Bianca Balti che ha baciato il fidanzato Alessandro Cutrera davanti ai flash, molto fotografati sono stati anche il pilota di Formula 1 Carlos Sainz e la sua compagna Rebecca Donaldson.