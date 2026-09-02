Venezia 83, primo red carpet: dai Clooney a Bianca Balti, i best look delle star

A lasciare il segno è stato sicuramente l’outfit indossato da Bianca Balti. La super modella ha optato, infatti, per un abito lungo color rosa tenue in raso di seta caratterizzato dal corpetto strutturato ma, soprattutto, da un paio di ali da angelo. In total red - con tanto di lunghi guanti in pelle rossa - Claire Foy, protagonista con Jack O'Connell e Guy Pearce di "Ink" di Danny Boyle, il film che ha aperto il festival, presentato in prima mondiale e in concorso. Ad ogni modo, ha dominato come sempre l’eleganza assoluta del nero, come per le creazioni indossate da Amal Clooney e dalla presidente della giuria Maggie Gyllenhaal. La “padrona di casa” Greta Scarano, presentatrice della serata assieme a Nicolas Maupas, ha invece optato per un abito lungo in velluto lucido color burgundy con un profondo scollo a cuore.