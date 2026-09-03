BELLEZZA "CLEAN"

Venezia 83, il make up look di Bianca Balti primo trend da red carpet

Come ottenere un perfetto trucco effetto naturale, grazie a un approccio skincare in grado di esaltare la luminosità della pelle

03 Set 2026 - 22:32
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Venezia 83, il "clean" beauty look di Bianca Balti sul red carpet (courtesy of Clé de Peau Beauté) © Ufficio stampa

Venezia 83, il "clean" beauty look di Bianca Balti sul red carpet (courtesy of Clé de Peau Beauté) © Ufficio stampa

Venezia 83 è entrata nel vivo e i suoi red carpet hanno regalato il primo beauty trend da copiare alle star. È quello con cui Bianca Balti ha incantato il Lido durante la serata inaugurale della Mostra del cinema: un "clean look" luminoso e di grande impatto, facilissimo da replicare.  

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Venezia 83, il make up look "clean" da copiare a Bianca Balti

 La chiave della radiosità della supermodella è una bellezza naturale che parte dalla cura della pelle e trova nella skincare il segreto di un beauty look essenziale e sofisticato, che celebra la bellezza autentica attraverso un incarnato perfetto. Una pelle curata è, infatti, la vera protagonista di questo make up look, firmato Clé de Peau Beauté, dai toni romantici in cui skincare, colore e punti luce dialogano per esaltare il viso senza trasformarlo, in linea con un ideale di estetica contemporanea che privilegia la naturalezza e interpreta il lusso attraverso la preziosa cura di sé.  

© Ufficio stampa

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Venezia 83, il "clean" beauty look di Bianca Balti sul red carpet (courtesy of Clé de Peau Beauté)

Skincare e colore diventano parte di uno stesso rituale di bellezza

 Base ideale per questo "clean look" è quindi un'accurata preparazione della pelle, che va a valorizzare la bellezza naturale e a donare all'incarnato un aspetto levigato, luminoso e raffinato. Il viso appare così impeccabile, delicatamente scolpito e attraversato da una luminosità soffusa, che sembra emergere dall’interno. Anche lo sguardo, profondo e sofisticato, è definito con delicatezza, mentre il colore delle labbra completa il make up con un’eleganza senza tempo. 

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