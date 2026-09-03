Venezia 83, come il red carpet ha riscritto le regole del nude look

Rendere l'eleganza delle grandi occasioni accessibile a tutte le donne. È nata con questa filosofia una collezione di abiti portata sul red carpet del festival italiano più glamour per gli amanti della settima arte per la prima volta da un brand di lingerie. Protagonista della serata inaugurale è stata la capsule Nude Look, ideata da Intimissimi e composta da tre abiti realizzati nelle sue fibre più iconiche: ultralight con cashmere, pizzo e tulle, che interpretano il tema della trasparenza attraverso materiali preziosi, silhouette essenziali e un raffinato gioco di sovrapposizioni e contrasti. Nati dall'ascolto della community e dal know-how dello stesso brand, a interpretare e indossare questi capi inclusivi, disponibili negli store Intimissimi e online, sono state le top model Alessandra Ambrosio, Stella Maxwell, Alana Lucio e Faretta, insieme alla modella e imprenditrice Emi Renata.