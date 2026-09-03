Venezia 83, come il red carpet ha riscritto le regole del nude look

Venezia 83, gli abiti della collezione Nude Look di Intimissimi sul red carpet con Stella Maxwell, Alana Lucio, Faretta, Alessandra Ambrosio ed Emi Renata (courtesy Intimissimi Press Office) © Ufficio stampa
Da Venezia 83 un piccolo atto rivoluzionario dedicato alle donne. Dal mondo della lingerie, a quello del red carpet: cinque top model hanno ridefinito le regole dell'abito da sera. Uno dei brand italiani più amati - e democratici - ha presentato infatti, in occasione dell'inaugurazione ufficiale della Mostra del cinema, una selezione di look che hanno riscritto l'eleganza, rendendola alla portata di tutte.
Venezia 83, i nude look che hanno ridefinito l'esclusività del red carpet
Rendere l'eleganza delle grandi occasioni accessibile a tutte le donne. È nata con questa filosofia una collezione di abiti portata sul red carpet del festival italiano più glamour per gli amanti della settima arte per la prima volta da un brand di lingerie. Protagonista della serata inaugurale è stata la capsule Nude Look, ideata da Intimissimi e composta da tre abiti realizzati nelle sue fibre più iconiche: ultralight con cashmere, pizzo e tulle, che interpretano il tema della trasparenza attraverso materiali preziosi, silhouette essenziali e un raffinato gioco di sovrapposizioni e contrasti. Nati dall'ascolto della community e dal know-how dello stesso brand, a interpretare e indossare questi capi inclusivi, disponibili negli store Intimissimi e online, sono state le top model Alessandra Ambrosio, Stella Maxwell, Alana Lucio e Faretta, insieme alla modella e imprenditrice Emi Renata.
Tutto il fascino delle grandi occasioni nello stile di ogni giorno
Intimissimi ha inaugurato, così, un nuovo capitolo della propria storia. La collezione presentata sul primo red carpet di Venezia 83 è la riconferma della capacità del brand di evolvere il proprio linguaggio stilistico pur rimanendo fedele alla propria missione: creare prodotti desiderabili e contemporanei, capaci di accompagnare ogni donna dalla quotidianità ai contesti più esclusivi. Ogni look di questa speciale capsule (realizzato anche grazie al supporto nelle realizzazioni sartoriali da parte di Atelier Emé, con Intimissimi parte del gruppo Oniverse) è nato dall'incontro con la lingerie del brand: bustier, reggiseni, body e capi shaping sono diventati parte integrante dello styling, dando vita a un equilibrio naturale tra sensualità, femminilità e personalità. Un invito a interpretare ogni outfit secondo il proprio stile, nel segno della libertà di espressione che da sempre contraddistingue Intimissimi. Il red carpet ha smesso così di essere solo una vetrina irraggiungibile, diventando punto di partenza di una collezione reale, a dimostrazione che la vera eleganza può essere vissuta e fatta propria da ogni donna.