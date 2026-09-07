I TREND DAL LIDO

Venezia 83, i best beauty look da copiare alle star sul red carpet

Un'idea di glamour improntata alla naturalezza: capelli sciolti, make up da "clean girl". Spunti e idee per lasciarsi ispirare serata dopo serata

07 Set 2026 - 23:14
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Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: da sinistra Sydney Sweeney, Greta Scarano, Laila Hasanovic, Amal Clooney, Bianca Balti © IPA

Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: da sinistra Sydney Sweeney, Greta Scarano, Laila Hasanovic, Amal Clooney, Bianca Balti © IPA

Un tripudio di red carpet. Venezia 83 è anche una miniera inesauribile in fatto di look da ammirare o da cui lasciarsi ispirare. Serata dopo serata, le star protagoniste e ospiti della Mostra del cinema stanno regalando spunti da copiare anche per make up e capelli. Scopriamo, allora, quali sono le principali tendenze beauty che stanno emergendo. 

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Venezia 83, tendenze beauty ed hair look da copiare alle star

 Una femminilità essenziale ma anche sofisticata e magnetica. Le stelle della Mostra del cinema stanno portando sul tappeto rosso un'idea di glamour improntata alla naturalezza. I capelli lunghi vengono lasciati sciolti: hanno optato per onde naturali Amal Clooney, Marion Cotillard, Sydney Sweeney, Laila Hasanovic, Kendall Jenner. Irina Shayk ha impresso un tocco "Old Hollywood" alla sua chioma lucente proponendo un morbido effetto scolpito.  

Venezia 83, capelli e make up: i best beauty look delle star

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© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Laila Hasanovic
© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Laila Hasanovic
© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Laila Hasanovic

© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Laila Hasanovic

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I raccolti sono ordinati e geometrici, come insegnano Kasia Smutniak e le sorelle Rooney e Kate Mara. Nicola Peltz, al braccio del marito Brooklyn Beckham, si è fatta sistemare direttamente da lui sul red carpet una ciocca del suo semiraccolto alto, composto da uno chignon di treccine. All'insegna di un'eleganza improntata alla naturalezza, Greta Scarano, Valeria Bruni Tedeschi e Susan Sarandon convincono nei loro caschetti portati più e meno mossi. La conduttrice di questa 83esima edizione della Mostra del cinema ha proposto nel corso delle diverse serate anche una mini pony tail - una codina di cavallo bassa e "slick", pettinata all'indietro - e un wet look osato quasi a sorpresa. A dare seguito a quest'ultimo trend, la presidente della giuria Maggie Gyllenhaal e Matilda De Angelis, che ha optato per capelli "effetto bagnato" con tanto di tirabacio, dal gusto rétro.  

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 Stravince il look "clean girl", portato da Bianca Balti sul red carpet della serata inaugurale. Visi puliti, basi uniformi e naturali: una tendenza di moda, fresca e minimalista, che punta su un'eleganza senza sforzo. I volti delle star restituiscono anche un altro trend, estivo e molto amato: il trucco sunkissed, l'effetto abbronzatura ottenuto - e valorizzato - dall'uso del blush. Texture illuminanti, nuance tonalizzanti, polveri colorate e riflessi glow regalano un aspetto radioso, come dopo una giornata all'aria aperta.

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