Venezia 83, i best beauty look da copiare alle star sul red carpet

I raccolti sono ordinati e geometrici, come insegnano Kasia Smutniak e le sorelle Rooney e Kate Mara. Nicola Peltz, al braccio del marito Brooklyn Beckham, si è fatta sistemare direttamente da lui sul red carpet una ciocca del suo semiraccolto alto, composto da uno chignon di treccine. All'insegna di un'eleganza improntata alla naturalezza, Greta Scarano, Valeria Bruni Tedeschi e Susan Sarandon convincono nei loro caschetti portati più e meno mossi. La conduttrice di questa 83esima edizione della Mostra del cinema ha proposto nel corso delle diverse serate anche una mini pony tail - una codina di cavallo bassa e "slick", pettinata all'indietro - e un wet look osato quasi a sorpresa. A dare seguito a quest'ultimo trend, la presidente della giuria Maggie Gyllenhaal e Matilda De Angelis, che ha optato per capelli "effetto bagnato" con tanto di tirabacio, dal gusto rétro.