Stile, boxe e dieta: così Robert Pattinson è diventato The Batman

Basterebbe dire che ora è soprannominato così. Si travestiva, del resto, da uomo pipistrello già da bambino Robert Pattinson, al cinema nel ruolo di “The Batman”. Come ha costruito il suo personaggio? Dalla dieta (ferrea) all’esercizio fisico, fino all’evoluzione del look : ecco come si è calato nei panni del supereroe di Gotham City.

L’EVOLUZIONE DELLO STILE - Per interpretare Batman, Robert Pattinson ha dovuto mettere su molta più massa muscolare. Ha seguito, pertanto, una dieta ad hoc: più proteine e niente junk food, né cibi fritti, carne lavorata e alcol. Molto ha fatto anche un piano di allenamento costruito su misura per lui, che ha previsto tanta boxe, corsa (5-10 km tre volte a settimana) e circuiti sulla sabbia in stile militare. Sullo stile, ha rivelato in passato di aver avuto il debole per abiti “eccentrici” e la passione per le sneakers. I look pi recenti sono ora molto più curati, misurati, di taglio classico ed elegante.