Lo sfogo di Emma Marrone: "Più provano a farmi male, più rinasco migliore"

Emma si gode Napoli tra gite in barca e la "limonata a cosce aperte"
© Instagram @real_brown | Emma in vacanza a Napoli
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All'Ippodromo di Milano, la cantante si è raccontata senza filtri e ha duettato con Ligabue, Tony Effe, Rkomi, Fibra e anche con l'amica di sempre
© Via X @mary_giambly
Emma Marrone si è presa l'Ippodromo Snai San Siro di Milano con una serata costruita come un viaggio dentro sedici anni di carriera. Dopo il rinvio del 9 settembre per il maltempo, martedì 15 settembre la cantante è tornata sul palco davanti al suo pubblico per chiudere il tour estivo, alternando i brani più noti del suo repertorio a duetti, momenti più intimi e qualche messaggio diretto a chi negli anni l'ha criticata. Una chiusura d'estate che Emma ha trasformato anche in un bilancio personale, senza separare il palco da ciò che ha vissuto fuori dalla musica.
A dare il tono alla serata sono state anche le parole pronunciate tra una canzone e l'altra. Emma Marrone ha ricordato i sacrifici dei genitori e le difficoltà attraversate nel corso della sua vita, trasformando il racconto in una dichiarazione di resistenza. "Ho sostenuto tanti, in pochi mi hanno detto grazie, ma non serbo rancore", ha detto, prima di aggiungere che più qualcuno prova a farle male o a farla fallire, più lei riesce a "rinascere migliore". Un passaggio che il pubblico ha accolto con un lungo applauso.
La festa, però, è stata soprattutto musicale. Tra gli ospiti è arrivata Alessandra Amoroso, con cui Emma ha cantato "Pezzo di cuore", il brano pubblicato insieme nel 2021. Le due si sono abbracciate e hanno cantato fianco a fianco davanti all'Ippodromo. Prima di salutarla, Emma Marrone ha ringraziato l'amica con una dedica: "Appena hai cinque minuti torna, perché ci manchi". Un ritorno sul palco che ha avuto anche il sapore di una reunion tra due artiste legate da anni da un rapporto personale e professionale.
Non è stata l'unica sorpresa. Juli ha accompagnato Emma Marrone in "Brutta storia", Ligabue l'ha raggiunta per "Quella che non sei", Tony Effe per "Taxi sulla luna", Rkomi per "Vacci piano". Nel finale sono arrivati anche Fabri Fibra, prima con "In Italia" e poi con "Antidroga". Una scaletta che ha attraversato diverse fasi della carriera di Emma, da "La mia città" a "Occhi profondi", fino a "Cercavo amore", "Apnea" e "L'amore non mi basta".
Proprio nel finale la cantante ha guardato avanti, annunciando quattro concerti nei palasport per il 2027. Il nuovo tour partirà il 23 ottobre dall'Unipol Forum di Milano, proseguirà il 25 a Padova e il 27 a Roma, per chiudersi il 29 ottobre al Palapartenope di Napoli. Prima dei saluti, Emma Marrone ha lasciato ai fan anche un'ultima promessa: "A presto, vado a cucinare qualcosa per voi". Un modo per suggerire che, dopo l'estate dei grandi live, potrebbe essere già iniziato un nuovo capitolo musicale.
© Instagram @real_brown | Emma in vacanza a Napoli
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