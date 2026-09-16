Lo sfogo di Emma Marrone: "Più provano a farmi male, più rinasco migliore"

La festa, però, è stata soprattutto musicale. Tra gli ospiti è arrivata Alessandra Amoroso, con cui Emma ha cantato "Pezzo di cuore", il brano pubblicato insieme nel 2021. Le due si sono abbracciate e hanno cantato fianco a fianco davanti all'Ippodromo. Prima di salutarla, Emma Marrone ha ringraziato l'amica con una dedica: "Appena hai cinque minuti torna, perché ci manchi". Un ritorno sul palco che ha avuto anche il sapore di una reunion tra due artiste legate da anni da un rapporto personale e professionale.