Arisa ha un rimedio segreto per la cervicale: "Mi metto due penne rigate nel naso"

Arisa ha anche ricordato l’esperienza da co-conduttrice di Sanremo nel 2015, confessando di non essersi sentita del tutto a proprio agio: "Mi sentivo un po’ una co**ona". A metterla in difficoltà erano soprattutto la rigida scaletta e la necessità di rispettare tempi e battute già stabiliti. "A me piace essere più spontanea, vivere la situazione", dichiara la cantante. Una riflessione che non diventa però una critica al mestiere: secondo Arisa, condurre bene richiede talento, disciplina e molto più lavoro di quanto il pubblico possa immaginare.