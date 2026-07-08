Tim Battiti Live, ecco i cantanti della seconda puntata

Nel secondo appuntamento si alterneranno: Emma, J-Ax, Irama, Samurai Jay, The Kolors e Merk & Kremont, Serena Brancale, Delia e Levante, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Ermal Meta e TrigNO, Raf, Clara e Sangiovanni, Cristiano Malgioglio, Paola Iezzi, Sarah Toscano, Tim Kamrad, Gaia, Aiello, Michele Bravi. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.