Tim Battiti Live, ecco i cantanti della seconda puntata

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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Giovedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Tim Battiti Live”. Alla conduzione Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Manfredonia e Martina Franca.
Nel secondo appuntamento si alterneranno: Emma, J-Ax, Irama, Samurai Jay, The Kolors e Merk & Kremont, Serena Brancale, Delia e Levante, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Ermal Meta e TrigNO, Raf, Clara e Sangiovanni, Cristiano Malgioglio, Paola Iezzi, Sarah Toscano, Tim Kamrad, Gaia, Aiello, Michele Bravi. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.
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