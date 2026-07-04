© Instagram | Arisa e Rovazzi a Napoli
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C'è chi contratta sul prezzo e chi, invece, prova a conquistare il venditore con una canzone. Arisa, 43 anni, ha scelto la seconda strada durante una passeggiata tra i vicoli di Napoli, diventando protagonista di un siparietto che ha fatto sorridere residenti e turisti.
La cantante lucana si trovava nel centro storico della città per una sessione di shopping tra mercatini e botteghe di antiquariato. Lontana dai riflettori del palco, con un abito nero aderente, i capelli sciolti e un look semplice e naturale, Arisa si è fermata davanti a una bancarella attirata da un particolare oggetto vintage: un libro-scatola dall'aspetto retrò.
Dopo aver individuato il pezzo che voleva acquistare, l'artista ha iniziato a trattare sul prezzo. Il commerciante, però, non sembrava disposto a concedere alcuno sconto. Da lì è nato un divertente scambio di battute in dialetto napoletano, che Arisa ha sfoderato con sorprendente naturalezza.
Vedendo che le parole non bastavano a convincere il venditore, la cantante ha deciso di giocarsi la carta che l'ha resa famosa: la musica. Con il sorriso sulle labbra ha iniziato a improvvisare una canzone, sempre in dialetto, trasformando una normale compravendita in un piccolo spettacolo dal vivo.
Il video che circolava su TikTok è diventato rapidamente virale sui tutti i social. Arisa si è rivolta al commerciante con tono scherzoso: "Come te lo devo dire? Se me lo vendi avrai fortuna, io porto fortuna veramente, te lo giuro".
Parole che non sono bastate a ottenere immediatamente il ribasso desiderato. Così l'artista ha continuato a cantare e scherzare, attirando l'attenzione dei passanti che si sono fermati ad assistere alla scena e a riprendere il momento con gli smartphone.
Il filmato ha rapidamente iniziato a circolare online, raccogliendo commenti divertiti e apprezzamenti per la spontaneità della cantante. Ancora una volta Arisa ha mostrato quel lato autentico e autoironico che negli anni l'ha resa una delle artiste più amate dal pubblico.
Dopo essere stata recentemente al centro delle cronache per le discussioni sul suo cambiamento fisico, questa volta la cantante è tornata a far parlare di sé per un episodio decisamente più leggero. Nessun palco, nessuna esibizione ufficiale: soltanto una passeggiata tra le strade di Napoli, un oggetto vintage da acquistare e una canzone improvvisata nel tentativo di strappare uno sconto.
La trasferta napoletana di Arisa non è legata soltanto allo shopping e alle passeggiate tra i vicoli della città. In questi giorni la cantante si trova infatti in Campania insieme a Fabio Rovazzi, 32 anni, e Nino D'Angelo, 69 anni, con cui ha appena lanciato "Costiera Amalfitana", il nuovo singolo estivo che unisce sonorità pop e atmosfere partenopee.
Proprio nelle ultime ore i tre artisti hanno condiviso sui social immagini e video tra Napoli e la Costiera, raccontando il dietro le quinte del progetto che li vede protagonisti insieme e che punta a diventare una delle colonne sonore dell'estate,