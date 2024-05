Arisa più romantica che mai con "Baciami stupido"  

Il bacio emblema universale "Baciami stupido" vuole trasmettere un messaggio importante attraverso la manifestazione d'amore per eccellenza: il bacio. Il bacio è infatti quella magia capace di trascendere norme sociali, barriere di genere e di orientamento sessuale, celebrando l'amore universale in qualsiasi sua forma. Molti baci sono diventati l'emblema di storie importanti, dal cinema alla letteratura.

La vita sentimentale di Arisa

Per i suoi 40 anni, compiuti il 20 agosto 2022 la cantante genovese, all'anagrafe Rosalba Pippa, aveva rivelato in un'intervista al Corriere il segreto della sua rinnovata bellezza, della sua forma fisica, dei chili persi e di quella femminilità così caparbiamente ostentata sui social: "Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande (...) Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni". Arisa aveva già annunciato la sua trasformazione con il suo ultimo album "Ero romantica", uscito nell'autunno 2021. Un disco che aveva segnato una svolta: da cantante che "fa solo emozionare" ad artista che ha voglia di vivere e di mettersi in gioco: "Ho sempre cercato di non dar fastidio, mi sono sempre vergognata di essere procace. La gente mi ha interiorizzato in modo diverso da ciò che ero, mi sono trovata in tv a parlare della mamma e delle pecore, ma non sono solo questo, ora mi sono fatta conoscere un po' di più. Non voglio più vergognarmi e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Anche il brivido di vivere un bacio in diretta, di non sapere cosa sia, a me serve per sentirmi viva. Se mi dovessero proporre un film soft porn, ci penserei", aveva detto a Tgcom24.