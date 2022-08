Arisa dimagrita... per amore: "Adesso mi piaccio di più che a 20 anni"

"semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande...", così Arisa spiega la sua forma fisica e il sempre più visibile dimagrimento: "Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni", ha spiegato in un'intervista al "Corriere della Sera".

che il 20 agosto compirà 40 anni,

Da mesi la cantante,esibisce con orgoglio il suo corpo slanciato, spesso senza veli, mostrando a tutti la sua trasformazione... non solo fisica.

Da cantante timida, un po' impacciata e dal look estroso, con qualche chiletto in più, di qualche anno fa, quando si esibiva a Sanremo con "Sincerità", si è trasformata in femme fatale, sfrontata e sicura di sè e della propria bellezza. Lo dimostrano i tanti scatti hot che l'artista posta di continuo su Instagram e in cui sfoggia con spregiudicatezza le sue curve provocanti e sexy.

Da quella "palletta simpatica che pesava 72-75 chili", racconta Arisa è molto distante ora ma: "Mi piaceva anche quella ragazza", sottolinea l'artista genovese, che in un post qualche mese fa aveva spiegato come la sua trasformazione fisica fosse il frutto di... 39 anni di vita. "La felicità (Tempo di preparazione 39 anni".

Sulla ricetta per diventare la quasi quarantenne di adesso Arisa non ha dubbi: "Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate".



La cantante non ha mi nascosto che ad aiutarla sono stati anche gli allenamenti per la trasmissione "Ballando", che nel 2021 ha vinto in coppia con il ballerino

Vito Coppola,

con il quale avrebbe avuto anche un flirt.

Ma contestualmente alla trasformazione fisica c'è una rinnovata consapevolezza di sè e della propria femminilità: "Adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti", ha detto al Corriere.