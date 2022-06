Arisa in lingerie su Instagram si sente davvero... "troppo fi*a"

Lo dimostrano i tanti scatti hot che l'artista posta di continuo su Instagram e in cui sfoggia con spregiudicatezza le sue curve provocanti e sexy. Nell'ultimo post la vincitrice di "Ballando con le stelle" offre una carrellata di sue immagini in body nero con décolleté ardito accompagnate nella didascalia da una serie di "considerazioni" di autocompiacimento spudorato: "1)sono una fica, 2)ma troppo fica, 3)come mai oggi sono così fica?, 4)cacchio oggi mi sento proprio fica...".

Che Arisa abbia acquisito una nuova e totale consapevolezza del proprio corpo e della propria femminilità lo ha ribadito lei stessa in più occasioni.

"#eroromantica mi sta cambiando la vita", ha detto la popstar di recente invitando tutti ad ascoltare il suo ultimo disco e ribadendo la sua personale "crociata" nel nome della consapevolezza di essere donna. "Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli. Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare. #donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, nè una condizione di serie B...".