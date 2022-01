Arisa sempre più osé: "Eccovi uno scorcio delle mie chiappe"

Ormai non la ferma più nessuno. La "svolta" sexy e spregiudicata di Arisa è ufficiale e la cantante non perde occasione per sottolinearlo. "Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato...", scrive sui social condividendo una serie di scatti osé in lingerie in cui mette in mostra le sue forme.