Arisa "stuzzica" i follower con un risveglio intimo: in accappatoio con Vito Coppola nel bagno di casa

Arisa e Vito Coppola sempre più intimi.

La cantante ha condiviso alcune storie su Instagram in cui è in accappatoio nel bagno di casa insieme al suo ex maestro di danza, che, a torso nudo e asciugamano avvolto in vita, le strizza l'occhio davanti allo specchio. Love story ufficializzata? La coppia non fa ammissioni, ma "stuzzica" i follower mostrando sempre più momenti di tenerezza e complicità... da veri fidanzati.