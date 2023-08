Fanno ancora discutere le foto completamente nuda della cantante che sui social ha lanciato un appello per cercare marito. Foto che hanno scatenato la fantasia di Rocco Siffredi che è tornato a parlare della cantante, da sempre suo sogno erotico.

Il precedente

Nel 2021 lanciando il suo album "Ero Romanitca", Arisa aveva confessato: "Non voglio più vergognarmi a 39 anni e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Se mi proponessero un soft-porn... ci penserei. Ma non parlo di porno, parlo di erotismo". E il regista e attore hard aveva preso subito la palla al balzo e in una intervista aveva lanciato l'appello: . "Arisa è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata...".