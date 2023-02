Selen contro Rocco Siffredi: "Utilizza le donne, una volta sul set mi frustò"

"Rocco non ama le donne e non le odia - dice Luce Caponegro in un'intervista al "Corriere della sera" -. Sul set mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Non ho più voluto lavorare con lui".

Da qualche tempo Luce ha fatto pace con Selen è tornata a parlare del proprio passato, svelando anche momenti dolorosi quando tentò il suicidio a 18 anni. Ma è anche tornata ad affrontare capitoli, come quello della sua carriera hard, che per lungo tempo aveva lasciato da parte, nella speranza di far trovare a Luce Caponegro quello spazio che Selen si era presa troppo a lungo. Il fatto di aver ritrovato in qualche modo Selen, non significa aver messo un'altra volta da parte Luce, e proprio questo è uno dei motivi di screzio con Rocco. Siffredi l'ha infatti accusata più volte di sputare nel piatto in cui ha mangiato, quello della pornografia, senza però rinunciare al nome di Selen in modo così da sfruttarlo. "Io mi faccio chiamare come mi piace, sono Luce e sono Selen, che è il mio nome più noto, non tutti mi conoscono col nome di battesimo - dice lei -. Siccome parliamo di spettacolo e di comunicazione, per essere più incisiva devo raggiungere il numero più ampio di persone. Luce e Selen, lo ripeto, sono la stessa persona".

La scarsa simpatia con Rocco si perde negli anni, sin dai tempi degli inizi di Selen nel mondo dell'hard. Infatti lei girò con Rocco il suo secondo film, ma l'esperienza fu tutt'altro che positiva. Selen racconta che la sera prima di girare fecero sesso ma la performance di Rocco, che non voleva stancarsi, fu un po' troppo sbrigativa. L'errore di Selen fu di canzonarlo poi davanti a tutta la troupe invitandolo a fare di meglio sul set. Dove Rocco non perse occasione di vendicarsi. "Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi - racconta Luce - e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui".