L'ex pornostar Selen: "Ho cercato l'oblio ma ho vissuto nell'ombra del mio personaggio"

A "Le Iene" l'icona del porno anni Novanta Selen si racconta: protagonista del monologo del programma di Italia 1 Luce Caponegro, questo il suo vero nome, ha raccontato il suo cambiamento di vita e del proprio percorso di maturazione rispetto alla sua vita precedente. "Prima di parlarvi del mio passato - dice Selen - vorrei che capiste che in me convivono due donne: Selen e Luce. Non rinnego quello che è stato ma rivendico il diritto al cambiamento, ero una ragazza affamata di libertà e l'ho cercata anche nel sesso. Poi è diventato un lavoro: è stata una scelta scomoda, folle, ma queste scelte che gli altri spesso non capiscono sono quelle che meglio ci rappresentano".

Caponegro, poi, ha parlato della sua nuova vita: "Quando ho chiuso con il mondo dell'hard ho cercato l'oblio - ha detto - ma ho vissuto nell'ombra del mio personaggio. Neppure 14 anni di carriera in tv hanno cancellato il passato, ma questo mi ha fatto riflettere: anziché mettere Selen in un angolo, l'ho accolta dentro di me". Ora Selen lavora in un centro estetico: "Come se tutta l'attenzione che avevo dedicato gli uomini, ora dovesse essere riservata alle donne".