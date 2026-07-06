1 di 7
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno

© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno

© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno

OUTFIT IMPROVVISATO

Arisa, bagagli smarriti: le foto del look improvvisato con una tovaglia

Un imprevisto poco prima del concerto rischia di complicare tutto, ma una tovaglia acquistata da Arisa in un mercatino si trasforma in un abito da scena

06 Lug 2026 - 15:51
7 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Ti potrebbe interessare

videovideo
arisa

Sullo stesso tema