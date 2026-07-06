© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
Un imprevisto poco prima del concerto rischia di complicare tutto, ma una tovaglia acquistata da Arisa in un mercatino si trasforma in un abito da scena