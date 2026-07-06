© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
Rimasta senza valigie poco prima del concerto al Forte di Bard, la cantante si affida al suo stylist per un vero “miracolo” creativo: da una tovaglia acquistata in un mercatino dell’usato nasce un look scenografico che conquista il pubblico
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
© Instagram | Arisa, bagagli smarriti e look improvvisato: la tovaglia diventa un abito da sogno
Quando gli imprevisti rischiano di mandare all’aria una serata importante, c'è chi si lascia prendere dal panico e chi, invece, trasforma tutto in un'occasione creativa. È quello che è successo ad Arisa, 43 anni, che ha raccontato sui social una disavventura vissuta poche ore prima del concerto del 4 luglio al Forte di Bard, in Valle d'Aosta.
La cantante lucana si è ritrovata senza bagagli dopo un disguido all'aeroporto di Torino. Nelle valigie c'era tutto il necessario per affrontare l'esibizione, compresi gli abiti scelti per salire sul palco. Una situazione che avrebbe messo in difficoltà chiunque, ma che Arisa ha deciso di affrontare con il sorriso e con la consueta ironia.
"Metti che un giorno d'estate ti perdono i bagagli all'aeroporto di Torino", scrive sui social. "Metti che in quei bagagli avevi tutto quello che ti serviva per andare a incontrare il tuo amoroso pubblico al Forte di Bard. Metti che sei una a cui piacciono le sfide impossibili e che confidi ciecamente nelle sorprese che solo un mercatino dell'usato ti può dare".
A salvare la situazione è stato il suo stylist Cristiano Bargi, che ha trovato una soluzione tanto originale quanto sorprendente. In un mercatino dell'usato è stata acquistata una tovaglia bianca lavorata all'uncinetto che, grazie a qualche modifica e a molta creatività, si è trasformata in un vero outfit da palcoscenico.
Nelle immagini condivise da Arisa si vede il risultato finale: una gonna con lungo strascico, dettagli in pizzo e uno spacco profondo, capace di regalare un effetto scenografico degno di un abito d'alta moda.
Nei video pubblicati sui social, la cantante mostra le varie fasi della trasformazione e scherza davanti allo specchio: "Abbiamo perso i bagagli, però abbiamo comprato una tovaglia fatta all'uncinetto all'usato e stiamo facendo un vestito. Quindi ragazzi, c'è sempre una soluzione".
Alla fine il concerto si è svolto regolarmente e l'imprevisto si è trasformato in uno degli episodi più curiosi del tour estivo dell'artista. Il pubblico del Forte di Bard ha accolto Arisa con il consueto affetto e la cantante ha voluto ringraziare tutti con un messaggio pubblicato dopo lo spettacolo.
"Grazie amorosi per ieri sera e per sempre", ha scritto. "È stato tutto imperfetto ma così intenso e reale. Mi avete emozionata tantissimo con tutta quella magia che avete negli occhi. Vi amo molto".
E così una valigia smarrita è diventata il punto di partenza di una storia che sembra uscita da una favola moderna: una tovaglia trovata per caso, uno stylist con molta fantasia e una cantante che, ancora una volta, ha dimostrato di saper trasformare ogni ostacolo in spettacolo.
© Instagram | Arisa e Rovazzi a Napoli
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