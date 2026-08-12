Parallelamente alla musica, Amoroso ha sviluppato anche un forte legame con le attività benefiche. Nel 2018 nasce la Big Family Onlus, attraverso la quale l'artista sostiene economicamente diversi progetti e realtà impegnate nel sociale. Durante l'emergenza Covid-19, la sua associazione promuove una raccolta fondi destinata all'ASL di Lecce e provincia. Un impegno che si affianca al rapporto con la sua comunità di fan, la "Big Family", nata e cresciuta insieme alla sua carriera fin dagli anni di Amici. Non è soltanto un fandom: nel tempo il termine è diventata parte integrante dell'immaginario dell'artista e del rapporto diretto che mantiene con il suo pubblico.