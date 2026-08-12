Alessandra Amoroso compie 40 anni: la vittoria ad "Amici", la nascita di Penelope e il rapporto con la sua "Big family"
Una carriera costruita tra talent, album di successo, tour sold out e grandi collaborazioni fino alla consacrazione sul palco di Sanremo
Alessandra Amoroso compie oggi 40 anni. Dalla scuola di Amici al palco dell'Ariston, passando per album multiplatino, tormentoni estivi e grandi concerti: la sua è una delle storie di maggior successo nate dalla stagione dei talent show italiani: con oltre un decennio di musica, numerosi riconoscimenti e un pubblico che l'ha accompagna fin dagli esordi.
Nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 agosto 1986, Amoroso ha trasformato rapidamente la popolarità conquistata in televisione in una carriera discografica autonoma. Un percorso iniziato nel 2008 e passato attraverso album come Senza nuvole, Amore puro e Vivere a colori, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo e ai grandi appuntamenti live.
Gli inizi e la vittoria ad Amici
Il grande pubblico conosce Alessandra Amoroso nel 2008, quando entra nella scuola dell'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante il talent presenta anche Immobile, uno dei brani destinati a diventare simbolo dei suoi esordi. Il percorso nella trasmissione si conclude con la vittoria di Alessandra, che conquista così il primo importante riconoscimento della sua carriera. Il successo televisivo si trasforma immediatamente in successo discografico. Nell'aprile 2009 arriva l'EP Stupida, capace di debuttare al primo posto della classifica italiana e di ottenere la certificazione di triplo disco di platino. Pochi mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, esce Senza nuvole, il primo album di inediti. Anche in questo caso il debutto è al vertice della classifica FIMI e il disco rimane per settimane tra i titoli più venduti in Italia.
I primi album e la conferma del successo
Dopo l'esordio, Alessandra Amoroso costruisce progressivamente una discografia sempre più ampia. Nel 2010 pubblica Il mondo in un secondo, mentre nel 2011 arriva Cinque passi in più, lavoro che consolida la sua posizione nel panorama pop italiano. La cantante non è più soltanto una delle vincitrici di un talent show: diventa un'artista capace di portare la propria musica sui palchi di tutta Italia. Nel 2012 torna ad Amici, questa volta nella competizione dedicata ai Big. Anche in questa occasione riesce a conquistare la vittoria.
Amore puro e la collaborazione con Tiziano Ferro
Uno dei passaggi più importanti della sua carriera arriva nel 2013 con Amore puro. Il progetto vede la partecipazione di Tiziano Ferro, che assume il ruolo di produttore artistico dell'album. Il disco ottiene la certificazione di doppio platino e segna una nuova fase nel percorso musicale della cantante. La collaborazione con Ferro contribuisce anche a rafforzare l'immagine di Amoroso come interprete capace di confrontarsi con una produzione pop più articolata, senza rinunciare all'intensità vocale che aveva caratterizzato i primi anni.
Da Vivere a colori a 10
Nel 2015 Alessandra Amoroso pubblica anche il libro autobiografico A modo mio vi amo, mentre l'anno successivo torna alla musica con Vivere a colori. Il disco diventa il punto di partenza di un importante percorso live. Nel 2017 le due date all'Arena di Verona del Vivere a colori Tour fanno registrare il tutto esaurito. Lo spettacolo viene inoltre premiato come miglior show dell'anno all'Arena. Nel 2018 arriva 10, album pubblicato per celebrare il decennale dall'ingresso di Alessandra nella scuola di Amici. Il primo singolo, La stessa, viene pubblicato proprio il 12 agosto, giorno del suo compleanno.
La Big Family e l'impegno benefico
Parallelamente alla musica, Amoroso ha sviluppato anche un forte legame con le attività benefiche. Nel 2018 nasce la Big Family Onlus, attraverso la quale l'artista sostiene economicamente diversi progetti e realtà impegnate nel sociale. Durante l'emergenza Covid-19, la sua associazione promuove una raccolta fondi destinata all'ASL di Lecce e provincia. Un impegno che si affianca al rapporto con la sua comunità di fan, la "Big Family", nata e cresciuta insieme alla sua carriera fin dagli anni di Amici. Non è soltanto un fandom: nel tempo il termine è diventata parte integrante dell'immaginario dell'artista e del rapporto diretto che mantiene con il suo pubblico.
Karaoke con i Boomdabash e il successo dell'estate 2020
L'estate del 2020 porta uno dei più grandi tormentoni della sua carriera. Alessandra Amoroso collabora con i Boomdabash per Karaoke, brano che conquista il pubblico e ottiene sei dischi di platino secondo la biografia ufficiale dell'artista. Il singolo diventa uno dei brani simbolo dell'estate e riceve anche diversi riconoscimenti ai Power Hits Estate 2020.
Tutto Accade e il grande palco di San Siro
Nel 2021 arriva Tutto Accade, album nel quale Amoroso affronta una fase più personale della propria scrittura e della propria identità artistica. Prima dell'album arrivano anche Piuma e Sorriso grande, mentre a gennaio la cantante torna a collaborare con Emma Marrone nel singolo Pezzo di cuore, una delle reunion più significative tra le artiste uscite da Amici. Il percorso legato a Tutto Accade culmina nel 2022, con il concerto allo Stadio San Siro di Milano, un appuntamento particolarmente importante nella carriera live della cantante.
Il debutto in gara a Sanremo
Il 2024 rappresenta un altro momento atteso a lungo: Alessandra Amoroso partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston presenta Fino a qui, brano con cui affronta una nuova fase della propria storia personale e professionale. La canzone arriva al nono posto nella classifica finale. Nello stesso anno pubblica anche Mezzo rotto, collaborazione con BigMama, mentre nella sua discografia compare Fino a qui, raccolta che si aggiunge alla lunga serie di album e progetti pubblicati dall'artista.