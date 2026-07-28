Emma Marrone e l'ascensore da film horror: "Tutte a me capitano..."

Nel filmato Emma si sventola con un ventaglio e prova a darsi un contegno, tra il preoccupato e il rassegnato. "Io chiamo i vigili del fuoco subito", annuncia, prima di lasciarsi andare a un teatrale "Sto impazzendo" e a quello che suona quasi come un motto: "Tutte a me me capitano, ogni giorno me ne succede una". Non è dato sapere dove sia successo né quanto sia durata l'attesa, ma il tono della cantante fa capire che il peggio, per fortuna, è rimasto solo un grande spavento.