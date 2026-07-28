Disavventura social

Emma Marrone e l'ascensore da film horror: "Tutte a me capitano..."

La manager Francesca Savini ha ripreso e condiviso il siparietto, tra ventaglio, richieste d'aiuto e una buona dose di autoironia

28 Lug 2026 - 12:26
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Emma Marrone bloccata in ascensore © Instagram

Emma Marrone bloccata in ascensore © Instagram

Piccola disavventura, grande siparietto social per Emma Marrone. La cantante salentina, in questi giorni impegnata con il tour estivo tra le piazze italiane, è rimasta bloccata in ascensore insieme alla sua manager, Francesca Savini. A immortalare la scena è stata proprio la manager, che ha affidato ai social il video di quei minuti: in poche ore la clip è diventata virale. "Ne abbiamo fatte tante ma questa mi mancava", ha commentato ironica a corredo delle immagini.

videovideo
Google Preferred Site

"Tutte a me capitano": il siparietto di Emma Marrone

 Nel filmato Emma si sventola con un ventaglio e prova a darsi un contegno, tra il preoccupato e il rassegnato. "Io chiamo i vigili del fuoco subito", annuncia, prima di lasciarsi andare a un teatrale "Sto impazzendo" e a quello che suona quasi come un motto: "Tutte a me me capitano, ogni giorno me ne succede una". Non è dato sapere dove sia successo né quanto sia durata l'attesa, ma il tono della cantante fa capire che il peggio, per fortuna, è rimasto solo un grande spavento.

Leggi anche

Emma Marrone alle nozze del fratello Francesco, che lavora come vigile del fuoco

 Emma Marrone

Emma Marrone mostra gli addominali dopo le critiche: "Amatevi sempre e non ascoltate nessuno"

Il montaggio horror e la risata

 A far esplodere la clip ci ha pensato il montaggio scelto da Savini, che ha accompagnato la scena con una colonna sonora da film dell'orrore. Il risultato è più comico che inquietante, ed Emma ha subito colto la palla al balzo: tra le sue storie ha rilanciato il riferimento a "The Lift", horror del 1983 che ha per protagonista proprio un ascensore impazzito. Un modo tutto suo per ridere sopra a una delle sue piccole fobie, dopo aver più volte confidato ai fan anche quella per il volo.

Leggi anche

Emma Marrone vittima (di nuovo) di body shaming: "Niente di innocente nel criticare la gente sui social"

Belen lascia un commento inaspettato a Emma Marrone su Instagram

"Sono salva e Brunette again"

 Il lieto fine, del resto, era già dietro l'angolo. A chiudere la vicenda ci ha pensato la stessa Emma con uno scatto dal parrucchiere e un messaggio che tranquillizza tutti: "Raga tutto bene. Sono salva. Ma soprattutto Sono Brunette again". Perché anche una giornata storta, alla fine, può trasformarsi in una buona storia da raccontare, con tanto di nuovo look.

Fotogallery - Emma Marrone ha spento 40 candeline, ecco la super-festa

1 di 25
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

videovideo
emma marrone

Sullo stesso tema