Emma Marrone e l'ascensore da film horror: "Tutte a me capitano..."

Fotogallery - Emma Marrone ha spento 40 candeline, ecco la super-festa
© Tgcom24
© Tgcom24
Emma Marrone bloccata in ascensore © Instagram
Piccola disavventura, grande siparietto social per Emma Marrone. La cantante salentina, in questi giorni impegnata con il tour estivo tra le piazze italiane, è rimasta bloccata in ascensore insieme alla sua manager, Francesca Savini. A immortalare la scena è stata proprio la manager, che ha affidato ai social il video di quei minuti: in poche ore la clip è diventata virale. "Ne abbiamo fatte tante ma questa mi mancava", ha commentato ironica a corredo delle immagini.
Nel filmato Emma si sventola con un ventaglio e prova a darsi un contegno, tra il preoccupato e il rassegnato. "Io chiamo i vigili del fuoco subito", annuncia, prima di lasciarsi andare a un teatrale "Sto impazzendo" e a quello che suona quasi come un motto: "Tutte a me me capitano, ogni giorno me ne succede una". Non è dato sapere dove sia successo né quanto sia durata l'attesa, ma il tono della cantante fa capire che il peggio, per fortuna, è rimasto solo un grande spavento.
A far esplodere la clip ci ha pensato il montaggio scelto da Savini, che ha accompagnato la scena con una colonna sonora da film dell'orrore. Il risultato è più comico che inquietante, ed Emma ha subito colto la palla al balzo: tra le sue storie ha rilanciato il riferimento a "The Lift", horror del 1983 che ha per protagonista proprio un ascensore impazzito. Un modo tutto suo per ridere sopra a una delle sue piccole fobie, dopo aver più volte confidato ai fan anche quella per il volo.
Il lieto fine, del resto, era già dietro l'angolo. A chiudere la vicenda ci ha pensato la stessa Emma con uno scatto dal parrucchiere e un messaggio che tranquillizza tutti: "Raga tutto bene. Sono salva. Ma soprattutto Sono Brunette again". Perché anche una giornata storta, alla fine, può trasformarsi in una buona storia da raccontare, con tanto di nuovo look.
© Tgcom24
© Tgcom24